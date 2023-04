Lauda verliert Landesliga-Spitzenspiel

Mosbach. Erster gegen Zweiter: Besser ging es am Donnerstagabend in der Fußball-Landesliga Odenwald nicht mehr. Der Liga-Primus FV Mosbach empfing den direkten Verfolger FV Lauda. Zwar führten die Taubertäler durch ein Tor von Daniel Fell zur Pause, doch der MFV drehte die Begegnung durch Treffer von Niklas Ebert und Pius Mohr noch zum 2:1-Erfolg. Der Siegtreffer fiel eine Minute vor dem Spielende. Damit haben die Mosbach nun sieben Punkte Vorsprung - bei einem Spiel weniger. Die Meisterschaft scheint also entschieden zu sein.

