Jeweils 0:5 – Schloßau und Höpfingen sagen leise ade

SV Königshofen – FC Schloßau 5:0

Königshofen: Hönig, Henning (64. Michelbach M.), Michelbach N. (59. Sack), Karim, Arias, Especiosa, Rathmann (72. Schütz), Vierneisel, Baumann (51. Beirich), Dauth, Wolf,

Schloßau: Keller, Mechler, Prokisch R., Brech, Proksch L., Scheuermann (53. Geiger), Dylla, Link, Blumenschein (Mantia), Friedrich (77. Flemmer), Stuhl,

Tore: 1:0 (6.) Arias, 2:0 (17.) Rathmann, 3:0 (30.) Rathmann, 4:0 (50.) Rathmann, 5:0 (73.) Rathmann. – Schiedsrichter: Cedric Maier (Philippsburg). – Zuschauer: 140.

In zunächst offenen Spiel gingen die Gastgeber schon nach sechs Minuten durch Manuel Arias mit 1:0 in Führung, der eine scharfe Hereingabe von Niklas Michelbach im Schlossauer Tor versenkte. Kurz Zeit später fiel fast der Ausgleich, doch Jonas Henning rettete kurz vor dem bereit stehenden Nico Stuhl. Im Anschluss ließ der SVK den Ball zeitweise ordentlich laufen und wurde nach gut einer Viertelstunde mit dem nächsten Treffer belohnt. Einen schönen Ball in die Schnittstelle von Moses Karim vollendete Enrico Rathmann mit einem Heber zum 2:0. Jetzt waren die Messerstädter klar spielbestimmend und FC-Keeper David Keller hatte Schwerstarbeit zu leisten. Machtlos war er dann in der 30. Minute, als Jannis Vierneisel per gekonnter Heringabe Enrico Rathmann bediente und der per Kopf den Ball in den Maschen zappeln ließ. Im zweiten Durchgang legten die Einheimischen gleich nach. Einen zu kurz abgewehrten Ball drosch erneut Enrico Rathmann aus kurzer Distanz ins Schloßauer Tor. Jetzt wurde den Zuschauern endgültig Einbahnstraßenfußball geboten und Tormöglichkeiten fast im Minutentakt. Doch immer wieder war Gästetorwart zur Stelle und vereitelte gleich einige Einschussgelegenheiten. Machtlos war er aber in der 73. Minute als wieder Enrico Rathmann nach einer genau getimten Flanke von Manuel Arias sehenswert per Kop zum 5:0-Endstand einnickte. In der Schlussphase waren die nie aufsteckenden Gäste um den Ehrentreffer bemüht, doch hinten ließ die SV-Defensive nichts mehr anbrennen.

SV Nassig – VfR Uissigheim 3:0

Nassig: Floder, Baumann A., Dworschak (80. Lausecker), Henninger, Emrich, Baumann T., Rohde, Budde Gattenhof (71. Scheurich), Aust (78. Hörner), Kunkel (46. Schieck).

Uissigheim: Diehm M., Diehm R., Lemnitz, Horn, Gros, Faulhaber, Duschek, Winkler, Martin, Schipper, Morawietz

Tore: 1:0 Gattenhof (64.), 2:0 Aust (70.), 3:0 Emrich (75.). – Schiedsrichter: Nicolas Heuss (Dossenheim). – Zuschauer: 170.

Zu Beginn der Partie hatte der Gast aus Uissigheim leichte Vorteile. Mit zunehmender Spieldauer begegneten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe. Klare Chancen blieben aber zunächst eher Mangelware. Dies änderte sich kurz vor dem Pausenpfiff. In der 39. Minute hatte der heimische SVN eine gute Einschussmöglichkeit nach Hereingabe von Gattenhof. Quasi im Gegenzug bewahrte Nassigs Keeper Floder sein Team vor dem Rückstand, als er einen Schuss von Lemnitz super parierte. Kurz vor dem Pausenpfiff setzte Uissigsheim Faulhaber einen Kopfball knapp am Nassiger Gehäuse vorbei. Nach dem Seitenwechsel spielte die Heimmannschaft offensiver und erarbeitete sich folglich einige gute Möglichkeiten. In der 64. Minute erzielte Gattenhof nach einer schönen Kombination über Dworschak und Rohde das 1:0. Nur fünf Minuten später erhöhte Aust auf 2:0. Endgültig entschied Emrich die Partie in der 75. Minute, als er mit einem Schuss aus rund 25 Metern auf 3:0 stellte. Beide Teams zeigten in der Folge weiterhin ansprechenden Fußball.

FV Reichenbuch – Neckarelz 2:2

Reichenbuch: Lotze, Rothenberger, Utz, Gruber, Bauer, Kadioglu (59. M. Deter), Roth, S. Kunzmann, Tomizawa, Weiß, Kirschenlohr.

Neckarelz: Müller, Santiago, Gashi, Pavlic, Lang, Hatzis, Vo, Güzel, Korkmaz (59. de Pizzol, 69. Kirr), Hatzis, Yavuz.

Tore: 0:1 A. Hatzis (23.), 0:2 Yavuz (49.), 1:2 Utz (55.), 2:2 M. Deter (85.). – Schiedsrichter: Gabriel Grundl (Hoffenheim). – Zuschauer: 130.

Reichenbuch hätte auf Grund der zweiten Hälfte den Sieg verdient gehabt. In Hälfte eins sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, wobei der Gast leichte spielerische Vorteile hatte und bis zum Seitenwechsel 2:0 führte. Vielen Zuschauern glaubten zu wissen, wie der weitere Spielverlauf sein würde, wurden aber eines Besseren belehrt. Nach toller Vorarbeit machte es von Tomizawa besser und markierte den Anschlusstreffer zum 1:2. Dies war das Signal nachzulegen, und in der 57. Minute setzte sich Kadioglu durch, doch dessen Hereingabe fand keinen Abnehmer. Reichenbuch wurde nun immer mutiger und drängte auf den Ausgleich. In der 62. Minute konnte die vielbeinige Gästedefensive noch klären. Die Gäste waren aber mit ihren Kontern immer gefährlich und so rettete einmal der Pfosten und nur kurze Zeit später Lotze mit einer Blitzreaktion. Die Heimelf spielte und kämpfte gut, und in der 71. Minute gleich mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß, jedoch rettete im letzten Versuch die Latte. In der 75. Minute war es dann soweit und Youngster M. Deter erzielte den vielumjubelten Ausgleich. Tomizawa wurde in der 85. Minute in der Box gefoult, doch der Strafstoß wurde an die Latte gesetzt. Somit wurde ein Sieg verschenkt.

FC Grünsfeld – TSV Höpfingen 5:0

Grünsfeld: S. Talic, T. Dürr, D. Dürr, H. Wagner (68. Albert), S. Seubert, B. Scherer (73. Greulich), A. Albert (76. Endres), A. Engert, S. Scherer (68. Kordmann), T. Eckert, D. Gerberich.

Höpfingen: L. Stöckel, S. Hering, M. Nohe, O. Knörzer, J. Farrenkopf, T. Heinrich, S. Bauer (71. Klier), S. Diehm, Luca Kuhn, Lukas Kuhn (64. Streun), D. Mechler.

Tore: 1:0 (4.) A. Albert, 2:0 (11.) B. Scherer, 3:0 (65.) S. Scherer, 4:0 (83.) M. Endres, 5:0 (89.) M. Endres. – Schiedsrichter: Marcel Kinzel (Rheinau). – Zuschauer: 250.

Das Spiel war noch keine fünf Minuten alt, da gelang Grünsfeld bereits die Führung. Nach mehrfachem Schuss auf das Gäste-Tor war es Alex Albert, der den Ball endgültig über die Torlinie schob. Die Gäste waren von diesem frühen Gegentreffer geschockt und konnten so auch sieben Minuten später nichts ausrichten, als Benedikt Scherer das 2:0 erzielte. Von nun an ging das Spiel komplett in Richtung Tor der Gäste, welche ihrerseits nicht wirklich nennenswerte Chancen verbuchten. Dadurch waren sie wohl glücklich, dass sie sich mit „nur“ zwei Gegentoren in die Pause retten konnten. Als der Schiedsrichter zur zweiten Hälfte anpfiff, spielte Höpfingen mehr mit und versuchte, den Anschlusstreffer zu erzielen. Mitten in diesen Bemühungen gelang es jedoch Sebastian Scherer, auf 3:0 zu erhöhen, was die Vorentscheidung darstellte. Er veredelte eine starke Vorarbeit von Eckert, der maßgeblichen Anteil an diesem Treffer hatte. Das Spiel plätscherte in den darauffolgenden Minuten vor sich hin, und es schien, als hätten sich die Mannschaften bereits auf den vorliegenden Spielstand geeinigt. Ein letztes Aufbäumen der Gäste in der Schlussphase bestrafte der eingewechselte Maximilian Endres, der nach einer Ecke zum 4:0 vollstreckte. Endres war es dann auch, der eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit einen Konter vollendete, ins Tor der Gäste traf und somit seinen Joker-Doppelpack erzielte. Der 5:0-Heimsieg für den FC geht auch in der Höhe völlig in Ordnung.

TSV Mudau – Oberwittstadt 3:2

Mudau: Dörsam, Knapp, Hutter, Sperl (88. Münster) Haber (83. Späth), Lorenz, Throm (86. Volk), Allgaier, Geier, Galm (89. Hauk), Hornbach.

Oberwittstadt: Deißler, Blatz, Walz (14. Dörr), Reinhard, Baumann, Essig, Günther (46. Rolfes), Rüttenauer, Maier (63. Greco), Kutirov, Häffner (63. Götzinger).

Tore: 0:1 Kutirov (2.), 1:1 Throm (4.), 2:1 Galm (18.), 3:1 Throm (72.), 3:2 Greco, Handelfmeter (90.). – Schiedsrichter: Miguel Rapp (Büchig). – Zuschauer: 200.

Schon nach wenigen Minuten konnte man konstatieren, dass Perfektion nicht zwingend das Salz in der Suppe des Fußballs ist. Denn individuelle Fehler von TSV-Keeper Dörsam sowie Gästetorsteher Deißler sorgten dafür, dass es nach vier Minuten nach Treffern von Kutirov für die Gäste sowie Throm bereits 1:1 stand. In der Folge entwickelte sich eine höchst unterhaltsame Partie zweier guter Mannschaften. Galm brachte Mudau in der 18. Minute mit 2:1 in Front, als er eine Hutter-Ecke zunächst an die Latte und von da über die Torlinie ins Gästetor bugsierte. Beide Teams agierten weiter offensiv. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es bei attraktiver Fußballkost, auch wenn weitere Torchancen zunächst Mangelware blieben. In der 66. Minute entschärfte Deißler mit Mühe einen Distanzschuss des glänzend aufgelegten Throm, und Götzingers Geschoss auf der Gegenseite blieb eine Zeigerumdrehung später in der vielbeinigen Abwehr des einheimischen TSV hängen. Eine Augenweide führte schließlich zum 3:1, als TSV-Goalgetter Throm eine Traumflanke von Geier perfekt annahm und mustergültig mit perfekter Schusstechnik in die Maschen des Gästegehäuses setzte. Jetzt war Mudau auf der Siegerstraße, wechselte mehrfach, erspielte Chancen und verzeichnete durch Volk noch einen Lattentreffer. Bevor der souverän leitende Schiedsrichter Rapp den Schlusspfiff ertönen ließ, kamen die Gäste per Foulelfmeter zwar noch zum 2:3-Anschlusstreffer.

FV Mosbach – SV Neunkirchen 2:2

Mosbach: Bittig, Ebert, Frey, Lorenz (64. Eitelwein), Kerling, Mohr, Martin (90. Maurer), Heizmann, Bieler, Müller, Wolf.

Neunkirchen: Haas, Dim, Homoki, Hader, A. Karic (87. Jilka), Karic (79. Ohlhauser), Stoitzner, Hönig, Nagel, Ihrig, Eiermann.

Tore: 0:1 A. Karic (49.), 1:1 Kerling (57.), 1:2 Stoitzner (71.), 2:2 Müller (90+4). – Schiedsrichter: Florian Uhl (Mannheim). - Zuschauer: 210.

Der FV Mosbach hatte der Anfangsphase zahlreiche Chancen, welche jedoch nicht verwertet wurden. Beide Mannschaften blieben bis zu Pause allerdings erfolglos. Frisch aus der Halbzeit gekommen, setzte sich A. Karic über die rechte Seite durch und platzierte den Ball zur SV-Führung im oberen rechten Eck. Der FV Mosbach erwachte nun und kombinierte sich über die rechte Seite durch. Kerling probierte es aus guten 25 Metern, doch der Schuss landete am Aluminium. Eine Minute später der zweite Anlauf von Kerling, welcher endlich erfolgreich war und den Spielstand auf 1:1 setzte. In der 71. Spielminute ein Fehler der Kreisstädter im Aufbauspiel und Stoitzner schob den Ball zum 1:2 ein. Der FV Mosbach versuchte, weiterhin ein weiteres Tor zu erzielen, doch die Gäste verwalteten souverän ihre Führung. In der Letzten Aktion segelte nach einer Ecke der Gästekeeper an dem Ball vorbei und Müller musste nur noch einnicken – 2:2.

VfK Diedesheim – FV Lauda 0:7

Diedesheim: Hammel, Sahin (45. Sedlar-Gregor), Gebauer, Löhr (Müller), Angstmann, F. Hüttler, L. Hüttler, Hogen, Tösel (68. Bakan), Malinovski, Link (45. Kriegert).

Lauda: Özdem, Neckermann, Schmidt, S. Fell, Jurjevic, D. Fell (81. Leverow), Fading, Petrovski (55. Kalicki), Würkner, Winter (63. Faber), Jallow (55.Heinzl).

Tore: 0:1 Jurjevic (22.), 0:2 (Jurjevic (24.), 0:3 Jurjevic (41.), 0:4 Winter (60.), 0:5 S. Fell (71.), 0:6 Jurjevic (75.), 0:7 S. Fell (77.). – Schiedsrichter: Marc Heiker (Kürnbach). – Zuschauer: 160.

In einer ersten Hälfte, in der die Heimelf eigentlich gut mitspielte, machte sich der Unterschied zwischen dem Zweiten und dem 14. der Tabelle vor dem Tor bemerkbar. In einer eigentlich recht ausgeglichenen ersten Hälfte nutzte Lauda eiskalt seine Möglichkeiten und traf in der 22., 24. und 41. Minute zur 3:0-Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte nahm der Gast das Spiel mehr und mehr in die Hand und blieb auch weiterhin extrem kaltschnäuzig bei den eigenen Abschlüssen und stellte so den 7:0-Endstand her.