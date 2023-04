Trotz des 3:1-Siegs gegen die SpG Balbachtal am Samstagnachmittag, ist Assamstadts Trainer Reiner Marschick nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir hätten deutlich höher gewinnen müssen“, sagte er. Der TSV Assamstadt (am Ball Jonas Wagner) hat weiterhin beste Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga.

© Nils Villmann