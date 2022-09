Großeicholzheim will Spielverderber sein

Bereits am Freitag startet der Spieltag mit der Begegnung zwischen dem SV Seckach und dem FC Donebach. Beide Teams liegen nach den ersten vier Spielen nur einen Punkt auseinander und so kann der SVS mit einem Sieg den Kreisliga-Absteiger in der Tabelle überholen. Durchaus zufrieden darf man beim FCD sein. Denn mit acht Punkten aus vier Spielen ist der Saisonstart nach dem

...