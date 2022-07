Faires Verhalten wird belohnt

„Fair geht vor“ – dieses Motto trifft auf Sport im Allgemeinen und auf den Fußball im Besonderen mehr denn je zu. In Zeiten, in denen es bei der schönsten Nebensache der Welt immer wieder zu unschönen Ausschreitungen kommt, ist es umso wichtiger, hier gegenzuhalten.

Zwar gibt es bei dem einen oder anderen Punkt- oder Pokalspiel auf dem Spielfeld immer wieder mal einige Meinungsverschiedenheit zwischen den Kontrahenten oder mit auch dem Unparteiischen. Doch unterm Strich hier scheint die Welt im Großen und Ganzen noch in Ordnung zu sein.

Seit Jahren stellt sich die Volksbank Main-Tauber in den Dienst der guten Sache und ehrt nach Runden-ende die fairsten Vereine in den einzelnen Klassen. „Wir haben uns das gerne auf die Fahnen geschrieben“, so Tilmann Fabig im Rahmen des Kreistages in Gamburg bei der Auszeichnungszeremonie. „Denn schlussendlich hat nur derjenige dauerhaft Erfolg“, für den der Begriff Fairness einen hohen Stellenwert habe.

Diesmal wurden von Fabig und Jürgen Umminger geehrt: FC Külsheim (Kreisliga), SpG Uissigheim 2/Gamburg (Kreisklasse A), FV Brehmbachtal 2 (Kreisklasse B) und TuS Großrinderfeld 2 (Kreisklasse C).