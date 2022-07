Bei den Schiedsrichtern „ist die Situation akut“

Im Rahmen des Fußballkreistages in Gamburg wiesen Jürgen Umminger, Thomas Syksch und Obmann Peter Weingärtner mehrfach auf die sich zuspitzende Situation bei den pfeifenden Schiedsrichtern im Fußballkreis Tauberbischofsheim hin. Alle drei appellierten an die Vereine, aktiv zu werden und Mitglieder zu den Neulingskursen zu schicken. Denn werde die derzeitige Entwicklung nicht zeitnah gestoppt und umgekehrt, dürfte dies für die Punktspiele in der Region gravierende negative Folgen mit sich bringen.

„Die Situation ist akut“ meinte Kreisvorsitzender Jürgen Umminger. Es sei deshalb nicht mehr möglich, komplette Sonntagsspieltage zu absolvieren. Das Ganze müsse entzerrt werden, um alle Partien besetzen zu können. Die Probleme könnten sich vergrößern, was schlussendlich dazu führen könne, dass Kreisliga-Begegnungen nicht mehr mit einem Gespann bestritten werden.

Der Fußballkreis Tauberbischofsheim funkt bei den Schiedsrichtern „SOS“. Gibt es bei Kreisliga-Partien bald keine Gespanne mehr?

„Voraussichtlich werden wir zwei Partien vor allem in der Kreisliga aus dem Regelspieltag Sonntag herausnehmen müssen“, teilte auch Thomas Syksch mit. Hiervon werde jeder Verein gleichermaßen betroffen sein. Doch die aktuelle Situation habe noch eine weitere gravierende Folge. Denn Kreisklasse-C-Partien können künftig wohl nicht mehr mit einem Referee bestückt werden. „Eine unschöne Entwicklung – wir hoffen auf mehr Unparteiische.“

„Lasst uns Fußball spielen unter ordentlichen Bedingungen“, meinte Schiri-Obmann Peter Weingärtner an die Adresse der Vereinsvertreter. Es sei höchste Zeit, neues Personal zu akquirieren, um auch künftig einen geregelten Spielbetrieb zu garantieren. Seine Bitte: „Sucht Interessenten, die pfeifen wollen – am besten ehemalige Kicker, die ihre Karriere beendet haben.“ Weingärtner wies auf einen dreitägigen Online-Lehrgang für Neulinge hin, der in Kürze aus einem Ex-Kicker einen regelkundigen Referee macht. Ein Schiri müsse nur 15 Partien pro Saison leiten, um angerechnet zu werden. Anmeldungen über die Fußballkreis-Verantwortlichen.