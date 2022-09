Erstes Pokal-Halbfinale im Kreis TBB

In der ersten Halbfinal-Partie um den Rothaus-Kreispokal Tauberbischofsheim empfängt am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr in Unterschüpf die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen den TSV Tauberbischofsheim. Das zweite Halbfinale findet erst in zwei Wochen statt (Mittwoch, 21. September, 18.30 Uhr). Dann trifft in Wittighausen die SpG Wittighausen/Zimmern als einzig im Wettbewerb verbliebener A-Klassist auf den SV Pülfringen.

Wäre die heute Pokal-Begegnung eine Kreisliga-Partie, dann könnte man mit Fug und Recht von einem Spitzenspiel sprechen, denn sowohl die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen als auch der TSV Tauberbischofsheim haben in der zugegeben noch recht jungen Saison eine absolut „blütenweiße Weste“. Dass die beiden Teams in der Tabelle nur die Plätze fünf und vier belegen liegt daran, dass die Teams vor ihnen bereits eine Partie mehr bestritten haben. Es ist eine recht offene Begegnung zu erwarten. Vielleicht gibt aber die personelle Besetzung den Ausschlag, denn das ist bei Amateuren in Partien unter der Woche immer von ganz großer Bedeutung, zumal in Baden-Württemberg immer noch Sommerferien sind. ptt