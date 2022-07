Viele Fragen bei der Podiumsdiskussion

Rosenberg. Zur gemeinsamen Talkrunde begrüßte TSV-Vorstand Christof Geiger Roswitha Hajek als Vertreterin vom Main-Neckar-Turngau, den Vizepräsidenten des Badischen Fußballbundes Jürgen Galm sowie den Obmann des Tenniskreises Buchen, Ralf Unangst. Auf die erste an Roswitha Hajek gestellte Frage, wie derzeit die Situation im Badischen Turnerbund aussehe, meinte sie, das die Entwicklung trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wieder sehr erfreulich seien. „Die Turner brennen darauf, wieder ihre Leistungen zu zeigen und abzurufen.“ Sie erinnerte außerdem an das Landesturnfest, bei dem im Mai rund 10 000 Menschen teilnehmen.

Weltmeisterschaft hinterfragt

Jürgen Galm, ging in seiner Antwort auch auf die geplante Fußballweltmeisterschaft in Katar ein und sagte, dass sich der Mensch darüber wundere, dass eine WM dort stattfinden könne. Geld spiele dabei eine große Rolle. „Da werden sogar ganze Saisonspielpläne geändert und man diskutiert über Menschenrechtsverletzungen auf den Baustellen. Da ist der normale Fußballer schon etwas überrascht und pikiert. Gleichwohl habe man ungute Entwicklungen in der Fußballwelt, wogegen man nichts macht.“ An der Basis werden andere Werte vorgelebt aber zwischenzeitlich habe man den Eindruck, dass der Fußball vom Geld dominiert werde. Auf die Frage von Torsten Albrecht, welche Erinnerung er aus seiner aktiven Zeit an den TSV habe, sagte Galm: „Eine ungute. Das hat aber nichts mit dem TSV zu tun.“ Einmal habe er in einem Pokalendspiel gegen den unterklassigen FC Eubigheim in Rosenberg gespielt und einen entscheidenden Elfmeter verschossen. Ansonsten habe es viele interessante Spiele auf dem TSV Sportplatz mit vielen Persönlichkeiten gegeben, die er gerne in Erinnerung behalten möchte.

Ein großer Blick in die Tenniswelt zeigt auf, dass die Situation für die deutschen Spieler recht schwierig geworden ist. Die „Leuchtfunktion“ sei derzeit weg. Im Damentennis gebe es zwei Spielerinnen, die Hoffnung machten, sagte Ralf Unangst. Er hoffe, dass es bald wieder besser wird. Der Tenniskreis besteht derzeit aus 18 Vereinen – der TSV ist einer davon. „Bei vielen Vereinen war in den letzten Jahren die Entwicklung nicht so positiv wie in Rosenberg, denn Abteilungsleiter Heinz Nies schaffte es hier mit seiner guten Arbeit den Trend umzukehren. Die Mitgliederzahlen ginen steil nach oben.“ Die Tennisabteilung sei immer ein verlässlicher Partner für den Tenniskreis gewesen, wofür sich Unangst bedankte.

Roswitha Hajek sprach an, dass bei den Turngalas, die ein sportliches Highlight auf hohem Niveau darstellen, das Spiegelbild der Vereinsarbeit gezeigt werde. Sie könne sich vorstellen, dass der TSV Rosenberg einmal die Vollversammlung des Main-Neckar-Turngaus ausrichtet, Über eine Bewerbung würde man sich sehr freuen.

Jürgen Galm beglückte und gratulierte dem TSV im Namen des Badischen Fußballverbandes und des DFB zum 100-jährigen Vereinsjubiläum und bedankte sich für das großartige Engagement Zusammen mit dem ehemaligen Fußballkreisvorsitzenden Klaus Zimmermann überreichte er die Ehrenplakette des Badischen Fußballverbandes und ein Geldpräsent sowie vom Fußballkreis eine Ehrenurkunde an Vorsitzenden Christof Geiger.

Hajek überbrachte ebenfalls die Glückwünsche des Badischen Turnerbundes wie auch des Main-Neckar-Turngaus und überreichte ebenfalls eine Ehrenurkunde mit einem Fahnenbanner und einem Bildungsgutschein. F