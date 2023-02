Badische Titel für C- und D-Junioren

Am kommenden Wochenende werden vier weitere Titel bei Badischen Futsal-Meisterschaften vergeben. In der Straubenhardthalle in Conweiler beginnen am Samstag, 25. Februar, um 9.45 Uhr die C-Juniorinnen. Ab 14.30 Uhr folgen die C-Junioren. Der Sonntag, 26. Februar, steht im Zeichen des VR-Talantiade-Cups mit den Wettbewerben der D-Juniorinnen ab 9.45 Uhr und der D-Junioren ab 14 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den C-Juniorinnen sind in der Guppe A am Start: SC Olympia Neulußheim, Karlsruher SC, FC Viktoria Hettingen, TSG 1899 Hoffenheim. Gruppe B: Polizei SV Mannheim, ASV Hagsfeld, SC Klinge Seckach sowie SSV Waghäusel.

Um den VR-Talentiade-Cup der D-Juniorinnen spielen in Gruppe A SpVgg Wallstadt, SSV Waghäusel, FC-Astoria Walldorf und FV Fortuna Kirchfeld , in der Gruppe B SC Olympia Neulußheim, TSG 1899 Hoffenheim, SpVgg Durlach-Aue und SC Klinge Seckach.

Mehr zum Thema Futsal Endlich wieder in der Halle Mehr erfahren Tischtennis Tim Ries gewinnt Regionsranglistenturnier Mehr erfahren

Die Junioren-Teams haben sich über die Kreismeisterschaften in den zurückliegenden Wochen für die Endrunde qualifiziert.

Bei den C-Junioren gehen an den Start: JSG Wiesloch/ Schatthausen-Baiertal (Heidelberg 1), JSG Mittleres Neckartal ( Tauberbischofsheim), SpVgg Neckarelz ( Mosbach), FC Nöttingen (Pforzheim) und TuS Mingolsheim (Bruchsal) in Gruppe A, TSV Wieblingen (Heidelberg 2), SpVgg Wallstadt (Mannheim), JSG Steinsberg (Sinsheim), JSG Altheim/ Hettingen/Buchen (Buchen), und FC Germania Friedrichtstal (Karlsruhe) in Gruppe B.

Bei den D-Junioren qualifiziert sind: SV Sandhausen (Heidelberg 1), SpVgg 07 Mannheim (Mannheim), FC Germania Friedrichstal (Karlsruhe), JSG Nassig/SG RaMBo (Tauberbischofsheim) und FC Nöttingen (Pforzheim) in Gruppe A und in Gruppe B FC-Astoria Walldorf (Heidelberg 2), SV Kickers Büchig (Bruchsal), JSG Krautheim/Gommersdorf/Dörzbach (Buchen), FV Mosbach (Mosbach) und TSG Hoffenheim (Sinsheim).

Weiter zu den „Süddeutschen“

Für die Sieger der C-Junioren geht’s am 4./5. März in Stockstadt am Rhein dann um die Süddeutsche Meisterschaft. Die Meister der D-Juniorinnen und D-Junioren starten am Samstag, 11. März, in Nußloch beim Baden-Württemberg-Finale des Talentiade-Cups. ak