Tim Ries gewinnt Regionsranglistenturnier

Beim Tischtennisranglisten-Turnier der Region Nord/Ost des Badischen Tischtennisverband in Wiesloch holte sich Tim Ries von der DJK Unterbalbach den Sieg in der Altersklasse U12.

Am Ranglistenturnier nahmen insgesamt 20 Spieler aus der Region Nord/Ost des des Badischen Tischtennisverband teil. Sie wurden in dfrei Gruppen eingeteilt. Tim Ries kam in Gruppe A, zusammen mit Spielern von der DJK Wallstadt, TTV Weinheim, TSV Neckaru (alle Region Rhein-Neckar), TTC Hockenheim (Region Heidelberg), TV Hardheim (Region Buchen) und TTC Limbach (Region Mosbach).

Gespielt wurde nach dem System „Jeder gegen Jeder“. Die ersten fünf seiner sechs Vorrundenspiele gewann Tim Ries alle klar mit 3:0 Sätzen. In der letzten Runde kam es dann zum entscheidendem Spiel um den Gruppensieg. Hier traf er dann auf Rufus Schaal von der DJK Wallstadt, der ebenfalls fünf Spiele gewonnen hatte. Tim Ries setzte sich knapp in 3:2-Sätzen durch und gewann damit seine Gruppe vor Rufus Schaal und Levi Bernet vom TTV Weinheim-West durch.

In der Gruppe B setzte sich Kaveh Ghasemi (TTV Weinheim-West) und in der Gruppe C Benno Rogler (FC Gissigheim) durch. Diese drei Spieler spielten dann in der Endrunde den Sieger des Regionsranglistenturniers aus.

Zwei Siege in der Endrunde

Im ersten Spiel der Endrunde traf Tim Ries auf Benno Rogler (FC Gissigheim) und behauptete sich in einem spannenden Match mit. Im zweiten Spiel setzte er sich dann gegen Kaveh Ghasemi (TTV Weinheim-West) mit 3:1 durch und stand so als Sieger des Regionsranglistenturniers fest.

Damit sicherte er sich auch einen Startplatz beim Verbandsranglistenturnier am 11. und 12. März in Weinheim. rs