Endlich wieder in der Halle

Nach zweijähriger Corona-Pause gab es nun wieder Badische Futsal-Meisterschaften. Sie fanden in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Halle in Weinheim statt.

A-Junioren

Bei den A-Junioren hatten sich folgende Mannschaften qualifiziert: In Gruppe A spielten die Kreismeister TSG 62/09 Weinheim aus Mannheim, TuS Mingolsheim aus Bruchsal, JSG Lobbach/Mauer/Meckesheim-Mönchzell aus Heidelberg, JSG Mittleres Taubertal aus Tauberbischofsheim und FV Mosbach aus dem Kreis Mosbach. In Gruppe B traten der Mannheimer Vizemeister TSG 91/09 Lützelsachsen und die Kreismeister aus Karlsruhe TSV Reichenbach, aus Buchen JSG Ravenstein/ Rosenberg, aus Sinsheim VfB Eppingen und aus Pforzheim FC Nöttingen an.

Für die Teams aus der Fußballregion Odenwald – das sind die Fußballkreise Tauberbischofsheim, Buchen und Mosbach – gab es in den Gruppenspielen folgende Ergebnisse: Gruppe A: TSG 62/09 Weinheim – FV Mosbach 1:1, JSG Mittleres Taubertal – TSG 62/09 Weinheim 1:1, FV Mosbach – JSG Lobbach 0:0, TuS Mingolsheim – JSG Mittleres Taubertal 1:1, JSG Mittleres Taubertal – FV Mosbach 2:1, JSG Lobbach – JSG Mittleres Taubertal 0:0, FV Mosbach – TuS Mingolsheim 0:1. – Damit wurde die JSG Mittleres Taubertal ohne Niederlage Gruppendritter, während der FV Mosbach auf Rang vier landete. Gruppe B: JSG Ravenstein/Rosenberg – TSV Reichenbach 0:1, FC Nöttingen – JSG Ravenstein/Rosenberg 2:1, TSG Lützelsachsen – JSG Ravenstein/Rosenberg 1:1, JSG Ravenstein/Rosenberg – VfB Eppingen 1:0. – Für die JSG Ravenstein/Rosenberg bedeutete dies Gruppenplatz vier.

Badischer A-Junioren-FutsalMeister wurde der FC Nöttingen durch einen 2:0-Finalsieg über die JSG Lobbach. Keeper Fabian Kunz von der JSG Ravenstein/Rosenberg wurde zum besten Torhüter des Turniers gewählt.

B-Junioren

Folgende zehn Mannschaften, die sich über die jeweiligen Kreismeisterschaften qualifiziert hatten, wurden in zwei Gruppen eingeteilt: Amicitia Viernheim, FC Germania Friedrichstal, JSG Hettingen/Schlierstadt, JSG Obergimpern/Bonfeld/Fürfeld und die JSG-Elztal-Billigheim in Gruppe A, der VfL Kurpfalz MA-Neckarau, die JSG Erftal/Brehmbachtal, die JSG Kronau/ Mingolsheim/ Langenbrücken, der SV Sandhausen und der FC Nöttingen in Gruppe B.

Für die Teams aus der Fußballregion Odenwald gab es in den Gruppenspielen folgende Ergebnisse:

Gupppe A: TSV Amicitia Viernheim – JSG Elztal/Billigheim 3:0, JSG Hettingen/Schierstadt/Buchen – FC Friedrichstal 0:0, JSG Elztal/Billigheim – JSG Hettingen/Schlierstadt/Buchen 1:2, TSV Amicitia Viernheim – JSG Hettingen/Schlierstadt/Buchen 0:0, JSG Obergimpern – JSG Elztal/Billigheim 2:0, JSG Hettingen/Schlierstadt/Buchen – JSG Obergimpern 0:1, JSG Elztal/Billigheim – FC Friedrichstal 1:2. – Für die JSG Hettingen/Schlierstadt/Buchen bedeutete dies Gruppenplatz vier, für die JSG Elztal/Billigheim Platz fünf. Gruppe B: JSG Kronau – JSG Erftal/Brehmbachtal 2:0, JSG Erftal/Brehmbachtal – SV Sandhausen 0:1, JSG Erftal/Brehmbachtal – VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 2:0, FC Nöttingen – JSG Erftal/Brehmbachtal 4:2. – Die JSG Erftal/Brehmbachtal beendete die Gruppenspiele auf Rang vier.

Badischer Meister bei den B-Junioren wurde der FC Nöttingen durch ein 2:0 über die JSG Kronau.

B-Juniorinnen

An den Futsal-Meisterschaften der B-Juniorinnen nahm aus dem Fußballkreis Buchen der SC Klinge Seckach teil. Der wurde nach drei Siegen in der Vorrunde (1:0 gegen den SV Kickers Büchig, 1:0 gegen den TSV Amicitia Viernheim, 2:1 gegen Post Südstadt Karlsruhe) sogar Gruppensieger. Im Halbfinale gab es dann allerdings ein 0:3 gegen den Karlsruher SC. Im anschließenden Spiel um Platz drei feierte Seckach dann einen 4:2-erfolg nach Sechsmeterschießen gegen den TSV Amicitia Viernheim. Badische Meisterinnen wurden die B-Juniorinnen der TSG Hoffenheim nach einem 2:0 über den Karlsruher SC. ak