Webinar mit Rechtsmediziner für FN-Leser

Tauberbischofsheim/Würzburg. Im Rahmen der redaktionellen Serie „Tatort Tauber-Odenwald“ bieten die Fränkischen Nachrichten am Montag, 8. Mai, von 18 bis 19 Uhr für interessierte Leser ein kostenloses Webinar mit Rechtsmediziner Professor Dr. Michael Bohnert an.

Im Live-Gespräch, das online übertragen wird, beantwortet der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin in Würzburg die Fragen von FN-Chefredakteur Fabian Greulich. Zuhörer können per Chat ebenfalls Fragen stellen. Die Anmeldung zur Teilnahme ist ab sofort möglich.

Ist die Todesursache unklar, kommen Leichen zur Obduktion. Zum Beispiel in das Rechtsmedizinische Institut nach Würzburg. Dort besuchten die Fränkischen Nachrichten Michael Bohnert an seinem Arbeitsplatz (wir berichteten). Der 59-jährige Rechtsmediziner gab dabei einen tiefen Einblick in sein umfangreiches Aufgabenspektrum.

Wer darüber hinaus noch mehr über Professor Bohnert und seine Arbeit im Institut für Rechtsmedizin in Würzburg erfahren möchte, hat dazu im Online-Webinar am Montag, 8. Mai, Gelegenheit.

Michael Bohnert ist bereits seit 2011 Leiter des unterfränkischen Instituts und hat in seiner 30-jährigen Tätigkeit als Rechtsmediziner deutlich mehr als 3000 Obduktionen vorgenommen. red

Info: Eine Anmeldung ist möglich über den QR-Code oder unter https://qrco.de/bdpyeH