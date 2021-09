Viereinhalb Jahre Haft für Geschäftsmann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Kurz vor Mitternacht am Freitagabend erreichte die Redaktion die Information über die Urteilsverkündung. Demnach muss der Beschuldigte für 55 Monate in ein amerikanisches Bundesgefängnis. Das teilte Angela Dodge, Sprecherin der zuständigen Justizbehörde in Texas, mit. Über mögliche Entschädigungen werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Die Urteilsbegründung liegt noch nicht

...