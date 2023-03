Treffen an historischer Stätte

Schefflenz. Kreisvorsitzender Markus Haas (Waldbrunn) begrüßte die rund 100 Mitglieder und Gäste in der Oberschefflenzer Roedderhalle zur CDU-Kreismitgliederversammlung. Die Europawahl 2024 stand im Fokus. „Wir sind sozusagen an historischer Stätte“, ließ Haas die Zuhörer wissen, denn vor ziemlich genau 50 Jahren gründete sich dort am 3. Februar 1973 in einem Fusionsparteitag der damals noch selbstständigen CDU-Kreisverbände Buchen und Mosbach der neue Kreisverband Neckar-Odenwald, nachdem sich auch die beiden Landkreise zusammenschlossen. „Aus zwei wurde eins“, resümierte Haas stolz über die erfolgreiche 50-jährige Kreisarbeit der CDU. Unter eben dieses Motto wolle man auch das noch junge Jubiläumsjahr 2023 stellen.

Die Mitglieder kamen zusammen, um die Delegierten des Kreisverbands zur Aufstellung der Landesliste zur Europawahl 2024 zu wählen. Passend zum Thema begrüßte man den nordbadischen Europaabgeordneten und Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Daniel Caspary (Weingarten).

In der Diskussion waren auch der Ländliche Raum und seine Herausforderungen wichtiges Thema. Danach bedankte sich Kreisvorsitzender Markus Haas bei Daniel Caspary mit einer „Odenwälder Genusstasche“, gefüllt mit einer feinen Auswahl an Lebensmitteln aus dem Neckar-Odenwald-Kreis.

Gewählt wurden als Delegierte zur Bezirksvertreterversammlung Martina Fischer, Dr. Mark Fraschka; Dr. Harald Genzwürker; Markus Haas; Peter Hauk; Margaret Horb; Helena Inhoff; Jan Inhoff; Claudia Link; Norman Link; Reinhold Meisel; Tobias Münch; Dr. Norbert Rippberger; Ruth Weniger. Delegierte zur Landesvertreterversammlung sind Peter Hauk; Markus Haas; Jan Inhoff; Dr. Mark Fraschka; Margaret Horb; Martina Fischer.