Aktives Mitgestalten wichtig

Neckar-Odenwald-Kreis. Die SPD des Neckar-Odenwald-Kreises hat sich im Adelsheimer Kulturzentrum zu ihrer ersten Mitgliederversammlung in diesem Jahr getroffen. Neben den Berichten über das vergangene Jahr und den Überblick über die Kasse, standen Wahlen im Mittelpunkt,

Zu Beginn begrüßte die Co-Kreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel neben Mitgliedern aus dem Kreis den Bürgermeister der Stadt Adelsheim, Wolfram Bernhardt.

In seinem Grußwort berichtete Bernhardt darüber, wie wichtig es ihm geworden ist, Politik vor Ort aktiv zu gestalten. In der ersten Hälfte seiner fast vierjährigen Amtszeit beschäftigten sich Rathaus und Gemeinderat mit dem Windpark samt Bürgerbeteiligung und mit der Innenstadtentwicklung.

Mit einem Auge blickte er auf Tauberbischofsheim und die Neuwahlen bei der unechten Teilortswahl. „Dieses Relikt“ möchte Wolfram Bernhardt abschaffen, damit die Stadt zusammenwächst.

Mit Themen wie Klimawandel, die Überbeanspruchung der Ressourcen, die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich oder Kriege oder zunehmende Konflikte beschäftigen sich auch die Mitglieder der Kreis-SPD. Daher sind der SPD die regelmäßig stattfindenden Mahnwachen in Mosbach und Waldbrunn wichtig.

Der Co-Kreisvorsitzende Markus Dosch berichtete über die im Neckar-Odenwald-Kreis und Main-Tauber-Kreis gegründete Otto-Wels-AG, die nicht nur an Gräueltaten der NS-Zeit erinnert, sondern auch eindrücklich darüber berichtet, wie Rechtspopulisten und rechtspopulistische Parteien die Demokratie zersetzen wollen.

Dass aktives Mitgestalten und die Mitbestimmung den Mitgliedern der SPD wichtig ist, zeigt sich auch daran, dass man sich jetzt schon mit den Kommunalwahlen für das nächste Jahr beschäftigt.

Ebenso sind interne Wahlen Bestandteil der Kreismitgliederversammlung, vor allem, da eines der wichtigsten Ämter im Kreis längere Zeit lediglich kommissarisch besetzt war. Alexander Weinlein stellte sich nach seinem Kassenbericht zur Wahl für dieses Amt und wurde für seine gute Arbeit einstimmig wiedergewählt.

Markus Dosch und Dorothee Schlegel wurden gewählt für die Europa-Landesvertreterversammlung und als Delegierte für den kleinen und großen Landesparteitag. Zu den beiden Landesparteitagen wurden die Co-Kreisvorsitzende der Jusos Fabienne Tonini und ihr Stellvertreter Jonas Weber gewählt. Und zum großen Parteitag werden Leon Köpfle und Erik Brunner fahren.

Das nächste Mal treffen sich SPD-Mitglieder und Interessierte beim „SPD-Besen“ in der Sulzbacher Linde am Donnerstag, 16. März, um 19 Uhr. do