„Regionaler Genuss doppelter Genuss“

Neckarzimmern. Mit seinem bunten Angebot aus regionaler Herstellung vom Öl aus Ravenstein über Schmuck aus Gaiberg bis hin zur Bratwurst vom Hardheimer Hofladen war der Naturparkmarkt in Neckarzimmern eine Attraktion für viele Ausflügler. Zuschauen konnte man beim Drechseln, Spinnen und Korbflechten, Mitmachen beim Wildpflanzen einsäen und Bemalen von Steinen. Bummeln und Genießen standen bei strahlendem Sonnenschein im alten Ortskern im Vordergrund.

Dass die Naturparkmärkte nicht nur Spaß machen, sondern auch einen wichtigen Hintergrund haben, erläuterten Minister Peter Hauk und Landrat Dr. Achim Brötel. Die althergebrachten Kulturlandschaften wolle man erhalten, betonte Hauk. Sie seien aber kaum noch rentabel zu bewirtschaften. „Deshalb sind wir dankbar, wenn sich Landwirte finden, die es dennoch tun. Ihre Produkte müssen dann aber auch gekauft werden, damit das weiterhin funktioniert“, appellierte er. Aktionen wie der Naturparkmarkt gäben den Nischenanbietern eine Chance, ihre Produkte zu verkaufen und sich selbst zu präsentieren.

„Viele wissen gar nicht, welche tollen Produkte hier in der Region hergestellt werden. Deshalb wollen wir mit dem Naturparkmarkt aufzeigen, was es zu entdecken gibt“, so auch Landrat Dr. Achim Brötel. Die Veranstaltungen – es ist der zweite Naturparkmarkt nach der Veranstaltung in Osterburken – seien „Märkte der Möglichkeiten“. Im Vordergrund stehe der Genuss. Wobei der Landrat betonte: „Regionaler Genuss ist doppelter Genuss“. Brötels und Hauks Dank galt den über 40 beteiligten Ausstellern, die das Ereignis bereicherten und für eine breite Auswahl sorgten, während es parallel bei der Krönung von Charles nur Quiche gab, schmunzelte Brötel.

Besonderer Charme

Für den besonderen Charme des Neckarzimmerner Markts sorgten die Anwohner in den schönen alten Gassen: Viele hatten ihre Vorgärten, Garagen und Hofeinfahrten für die Bewirtung und Verkaufsstände geöffnet oder beteiligten sich selbst mit Hausgemachtem. Dafür dankte Bürgermeister Christian Stuber, der zugleich den Bauhof für die Aufbauarbeiten lobte. Vor wenigen Tagen sei man nach starken Regenfällen in den Gassen noch knöcheltief im Schlamm gestanden. Für den „guten Ton“, so der Bürgermeister, sorgte das Blechbläserensemble der Musikschule Mosbach. Den Rahmen für den Naturparkmarkt bildete die 1250-Jahr-Feier Neckarzimmerns; Veranstalter war die Gemeinde in Kooperation mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald. sab