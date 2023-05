Geld für die Schlossfestspiele

Eberbach/ Zwingenberg. Die Schlossfestspiele Zwingenberg starten am 14. Juli in die 40. Spielzeit. Begeistern wollen die Festspiele die Zuschauerinnen und Zuschauer dann bis zum 6. August unter anderem mit der Hausoper „Der Freischütz“, aber auch mit dem temporeich-fröhlichen Musical „Sister Act“. Möglich macht auch diese Jubiläumsspielzeit unter anderem eine Spende der Volksbank Neckartal über 5000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir freuen uns mit Ihnen, wie aus kleinen Anfängen ein ganz großes Musikereignis für unsere Region wurde, das mit seinem umfangreichen Programm für jeden Geschmack und jedes Alter etwas bietet. Schloss Zwingenberg wurde so zu einem echten Publikumsmagneten. Eine beachtliche Leistung, die nicht nur ein großes Lob verdient, sondern auch Unterstützung“, gratulierten Vorstandssprecher Dr. Achim Himmelmann zusammen mit Bankvorstand Christian Menges bei der Scheckübergabe in Eberbach. Dankend angenommen wurde die Spende des langjährigen Partners der Festspiele durch den Vorsitzenden des Trägervereins Landrat Dr. Achim Brötel und seinem Stellvertreter Bürgermeister Norman Link sowie den Geschäftsführerinnen Heike Brock und Ilka Zwieb. „Wir freuen uns sehr auf unser Jubiläum. Und glücklicherweise haben wir schon jetzt Vorverkaufszahlen zu verzeichnen, wie wir sie bisher noch nie hatten. Das ist ein schöner Beleg dafür, wie stark die Festspiele in der Region verwurzelt sind. Trotzdem ist aber natürlich jede finanzielle Unterstützung elementar, um so hochklassige Festspiele durchführen zu können“, betonte Brötel.