Treffen der Landräte am Stand der TGO

Mannheim/Neckar-Odenwald. Bei dem traditionellen kreisübergreifenden Treffen der Odenwälder Landkreise besuchten Landrat Dr. Achim Brötel, Erster Kreisbeigeordneter des Odenwaldkreises Oliver Grobeis und Günther Oettinger, Stellvertreter des Landrats im Landkreis Miltenberg, am Eröffnungstag des Maimarkts in Mannheim den Stand der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO), der mit der hessischen Odenwald Tourismus GmbH betrieben wird. TGO-Geschäftsführerin Tina Last informierte zusammen mit Kornelia Horn, Geschäftsführerin der Odenwald Tourismus GmbH, und Birgit Dacho vom Landkreis Miltenberg über die Neuheiten, die dem Maimarkt-Publikum präsentiert werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Interview im gläsernen Studio

In einem anschließenden Interview im Gläsernen Studio des SWR war das 3-Länder-Rad-Event wieder Top-Gesprächsthema. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr zum 22. Mal statt und ist ein „tolles Beispiel für die hervorragende touristische Zusammenarbeit der drei Odenwälder Landkreise“, so Landrat Brötel im SWR-Interview.

Günther Oettinger und Oliver Grobeis stimmten zu und zeigten sich ebenfalls begeistert von dem Event, bei dem auch Genuss und Geselligkeit eine wichtige Rolle spielen. Vom 3. bis 5. August wird wieder aufgesattelt: Die Tour führt vom Start- und Zielort Mossautal über Obernburg und Buchen. In Mannheim wurde vor Ort fleißig dafür geworben.

Mehr zum Thema Maimarkt Mannheim Werbung für die Region Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Konstruktive Gespräche“ „Wir sind mit der Frankenbahn jetzt auf einem guten Weg“ Mehr erfahren

Da der Odenwald auch eine etablierte Wanderregion ist, ließen es sich die drei politischen Vertreter nicht nehmen, Wandertipps für Tagestouren mit den SWR-Hörern und Zuschauern zu teilen. Landrat Brötel empfahl dabei insbesondere die Römerpfade im Neckar-Odenwald-Kreis.

Aber auch für Kulturliebhaber bietet der Odenwald, so der Tenor im Interview, viele Angebote, wie die 40. Spielzeit der Schlossfestspiele Zwingenberg, das Festival „Sound of the Forest“ am Marbach-Stausee oder die Reihe „TANZ LANDkreis Miltenberg“, eine Gastspielreihe des „Emanuele Soavi incompany“.

Landrat Brötel war sehr zufrieden mit dem Besuch und dem ersten Tag des Maimarkts: „Wir haben in der Region jede Menge zu bieten und freuen uns, dies den Besucherinnen und Besuchern auf der größten Regionalmesse Deutschlands zu zeigen und auf den Odenwald aufmerksam machen zu können.“

Noch viele Höhepunkte

In den kommenden Tagen gibt es am Odenwald-Stand noch viele Höhepunkte, unter anderem präsentieren sich Orte und Freizeitbetriebe aus der Region, es gibt Gewinnspiele und verschiedene Aktionen. Zudem erhalten Besucherinnen und Besucher dort noch bis Dienstag, 9. Mai umfassende Informationen zu den Themen Radfahren, Wandern und Freizeitmöglichkeiten.