„Hervorragende Basis für beruflichen Lebenslauf“

Mosbach. Zwölf Auszubildende und Studierende haben in diesem Sommer ihre Ausbildung oder ihr Studium im Landratsamt erfolgreich abgeschlossen. Gewürdigt wurde diese Leistung im Rahmen einer Feierstunde im Landratsamt.

Landrat Dr. Achim Brötel gratulierte den Absolventen Janik Nerpel (Straßenwärter), Jannick Haag, Nico Löprich, Nico Werner (Vermessungstechniker), Jill Martini, Julia Morsch, Niklas Reinhard (Verwaltungsfachangestellte), Dilara Celik, Milena Mairon (Verwaltungswirtinnen) und Hannah Jaufmann (B.A. Soziale Arbeit).

„Es freut mich, dass Sie mit einer abgeschlossenen Ausbildung im öffentlichen Dienst nun eine hervorragende Basis für ihren beruflichen Lebenslauf haben. Ebenso freut es mich für das Landratsamt, da Sie ihr ganzes Engagement und neue Ideen ab jetzt tagtäglich bei uns einbringen.“ Zudem hob der Landrat die vielfältigen Berufsfelder der Ausbildung im Landratsamt hervor, welche weit über die klassischen Verwaltungsberufe als Verwaltungsfachangestellte oder Beamte hinausgehen. Die Ausbildungspalette reiche vom Straßenwärter, Fachinformatiker und Vermessungstechniker bis hin zu verschiedenen Bachelor-Studiengängen. Die ausgelernten, ehemaligen Auszubildenden haben einen Arbeitsvertrag in der Landkreisverwaltung erhalten. Die Einsatzbereiche der neuen Kollegen sind vielseitig. Sie arbeiten unter anderem in der Zulassungs- und Führerscheinstelle, im Bereich Vermessung oder in der Sozialhilfe.