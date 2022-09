Verdiente Mitarbeiter geehrt und verabschiedet

Buchen. Bürgermeister Roland Burger hat verdiente Mitarbeiter der Stadtverwaltung geehrt. Sandra Schölch und Alexandra Seidel sind seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst beschäftigt, und mit Josef Wegner und Thomas Schmidt wurden zwei äußerst verdiente Kollegen in den Ruhestand verabschiedet.

Sandra Schölch, ein „Eigengewächs“ der Stadtverwaltung, hat nach ihrer 1997 begonnen Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten fast ihr gesamtes Berufsleben im 2001 neu gegründeten Bürgerbüro verbrach. Die ohnehin vielseitige Arbeit ergänzt sie zusätzlich um eine fundierte Rentenberatung.

In einem ganz anderen Arbeitsbereich ist die gelernte Bauzeichnerin Alexandra Seidel tätig. Ihre Ausbildung schloss sie 1995 bei der Stadt Buchen ab. Nach Stippvisiten außerhalb kehrte sie 2000 zurück ins Bauamt. Dort zeichnet und plant sie mit und für ihre Kollegen, die sie für ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft schätzen.

„Ein guter Schluss ziert alles“ - mit dieser Redensart leitete Roland Burger über zur Verabschiedung von Thomas Schmidt und Josef Wegner. „Als Bauhofleiter hattest du eine sehr anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe, die du immer zuverlässig, mit viel Sachkenntnis und gewissenhaft erledigt hast“, lobte der Bürgermeister Schmidt. Sein „Rüstzeug“ habe er in der freien Wirtschaft erhalten, wo er Straßenbauer gelernt und seinen Meistertitel abgelegt hat. Er arbeitete als Werkpolier bei Straßenbaufirmen, bevor er im Jahr 2000 die Leitung des städtischen Bauhofs übernahm. Seine verwaltungs- und bautechnischen Aufgabenbereiche mit Führungsverantwortung für seine Bauhofmitarbeiter sei immer im besonderen Licht der Öffentlichkeit gestanden. „Du hast Dich über 22 Jahre in besonderer Weise mit der Stadt identifiziert“, sagte der Burger.

Das gleiche Lob zollte er Josef Wegner, der ebenfalls nach 22 Jahren bei der Stadtverwaltung in den Ruhestand geht. Zuvor war er nach einer Lehre zum „Postjungboten“ lange bei verschiedenen Dienststellen der Post beschäftigt. Ab dem Jahr 2000 arbeitete er beim damaligen Eigenbetrieb Touristik und Eberstadter Tropfsteinhöhle als Hausmeister. Die Beschriftungen der vielen Rad- und Wanderwege und der Freizeiteinrichtungen tragen seine Handschrift. Als Hausmeister der Stadthalle mit entsprechender Technik musste Wegner sich in neue Aufgabengebiete einarbeiten – oft zu ungewöhnlichen Arbeitszeiten. „Das war kein 0815-Job, den Du immer freundlich und zuverlässig erledigt hast“, bestätigte der Bürgermeister. Dieser erwähnte auch das ehrenamtliche Engagement Wegners bei der Feuerwehr.

Im Anschluss dankte Personalratsvorsitzende Petra Stewner den Kollegen in Reimform. Auch die jeweiligen Fachbereichsleiter sowie Beigeordneter Benjamin Laber schlossen sich den lobenden Worten an. Im Übrigen kam auch Roland Burger in den Genuss einer Ehrung: Er arbeitet sich seit 40 Jahren im Öffentlichen Dienst. Um dieses Jubiläum hatte er „keine große Show“ machen wollen. Die entsprechende Urkunde hatte ihm Landrat Dr. Achim Brötel bei einer Tasse Kaffee überreicht. Nun schloss sich aber Petra Stewner für die gesamte Belegschaft diesem Gratulanten an und machte damit das Jubiläum öffentlich.