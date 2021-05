Gemeinsam Großes bewirken

Neckar-Odenwald-Kreis. Im ersten Quartal 2021 gewann die Fairtrade-Projektgruppe des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis zehn Einzelhandelsgeschäfte, sieben Gastronomiebetriebe, zwei Schulen, fünf Vereine, drei kirchliche Engagements und ein außerordentliches Engagement für die Fairtrade-Towns-Kampagne im Kreis hinzu. Zu den Einzelhandelsgeschäften sind die Stadtapotheke (Mosbach), das Reformhaus Merian (Mosbach), der Bürgermarkt Neunkirchen (Neunkirchen), die Bäckerei Lunkenheimer (Buchen), der Bahnhof 1910 (Hardheim), die Bäckerei Banschbach (Aglasterhausen), die Central-Apotheke (Mosbach), die Rosen-Apotheke (Mosbach) sowie die beiden Weltläden in Buchen und Osterburken neu hinzugekommen.

Vonseiten der Gastronomie beteiligen sich künftig das Café im Bahnhof 1910 (Hardheim), die „Mokaba“ Kaffeebar (Mosbach), das „Fideljo“ (Mosbach), die Bäckerei Banschbach (Aglasterhausen), das Hotel „Reichsadler“ (Buchen), der „Ochsen“ (Hardheim) und das Hotel „Prinz Carl“ (Buchen).

Bei den Schulen ist die Helene-Weber-Schule in Buchen und die Abt-Bessel-Realschule in Buchen, die sich bereits seit 2005 mit ihrer Nepal-AG, dem Nepal-Laden und dem eigenen Nepal-Kaffee für den fairen Handel einsetzt, neu hinzugekommen. Beide Schulen streben zudem eine Bewerbung zur „Fairtrade-School“ an.

Darüber hinaus gewann die Projektgruppe mit dem TSV Höpfingen, dem FC Hettingen, dem Naturpark Neckartal-Odenwald, dem AWO-Kreisverband Neckar-Odenwald und dem Deutschen Roten Kreuz in Buchen fünf Vereine für die Kampagne. Im kirchlichen Rahmen engagieren sich der evangelische Kirchenbezirk Mosbach, das evangelische Kinder- und Jugendwerk Mosbach sowie die evangelische Kirchengemeinde Hüffenhardt und Kälbertshausen. Auch der katholische Kindergarten St. Rochus in Buchen ist mit dabei. Mit ihren Angeboten unterstützen diese Betriebe und Institutionen die Kampagne und freuen sich, ab sofort weitere Informationen zum fairen und regionalen Handel an ihre Kunden und Kontakte weiterzugeben.

„Wir schätzen jedes einzelne Engagement sehr. Gemeinsam können wir Großes bewirken und die Sensibilisierung unserer Mitmenschen weiter gestalten“, sagt Lisa-Marie Bundschuh, Kreisentwicklerin des Landratsamts. Die Mindestkriterien für eine Bewerbung als Fairtrade-Landkreis sind mit den neuen Teilnehmern aktuell erfüllt, so dass der Landkreis in den nächsten Wochen seine Bewerbungsunterlagen einreichen wird. Damit ist aber das Engagement noch nicht am Ende. Das Ziel soll es sein, so viele Betriebe und Institutionen für ein Engagement in der Kampagne „Fair und Regional“ zu begeistern, um damit auf dieses wichtige Thema gemeinsam aufmerksam zu machen.

Fairen Handel fördern

Im Rahmen der angestrebten Zertifizierung als „Fairtrade-Landkreis“ suchen die Projektverantwortlichen weiter Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Schulen, Vereine und Kirchengemeinden, die sich an der Kampagne beteiligen wollen. Fairtrade-Towns fördern gezielt den fairen Handel auf kommunaler Ebene. Sie sind das Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die sich gemeinsam lokal für den fairen Handel stark machen. Im Kreis sollen im Rahmen der Kampagne der faire und regionale Handel gleichermaßen unterstützt werden.

