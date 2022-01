Buchen: Rosenmontagsumzug ist noch nicht abgesagt

Im November waren die Fastnachtsvereine in der Region noch zuversichtlich, Präsenzveranstaltungen in der neuen Kampagne durchführen zu können. Voller Euphorie wurde vielerorts die neue Saison eröffnet. Jetzt, einige Wochen vor dem eigentlichen Start, kommt die Ernüchterung: Bis mindestens zum 1. Februar gilt in Baden-Württemberg aufgrund der hochansteckenden Omikron-Variante die Alarmstufe II.

...