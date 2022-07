Bernd Dietrich bleibt der Vorsitzende

Buchen. Der Verband Wohneigentum Buchen ließ bei der Jahreshauptversammlung am Freitag im Gasthaus „Wanderlust“ in Hettingen die beiden vergangenen Jahre Revue passieren. Zu Beginn freute sich der Vorsitzende über die gute Resonanz, denn das Nebenzimmer der „Wanderlust“ war bis auf den letzten Platz gefüllt. Ein Höhepunkt der vergangenen beiden Jahre war die Wanderung zur Eberstadter Tropfsteinhöhle im Herbst 2021 mit geselligem Ausklang in der Höhlen-Gastronomie, organisiert von Uta Stich. 2021 fanden zwei Vorstandssitzungen statt und in diesem Jahr bislang eine. Das alljährliche Siedlerfest konnte 2022 nicht durchgeführt werden. Dafür nimmt man wiederum am Ferienprogramm der Stadt Buchen teil. Und zwar mit einem Bastelnachmittag am 5. August.

Erste Bürgermeisterstellvertreterin Ruth Weniger überbrachte die Grüße von Bürgermeister Roland Burger und des Gemeinderats. Sie dankte dem Verband für seinen vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz in der Stadt. Weniger zeigte sich überzeugt davon, dass die Mitglieder des Vereins trotz des ausgefallenen Siedlerfests nicht untätig gewesen sind. „Sie haben die Zeit sicher nicht ungenutzt verstreichen lassen und sich dafür um so mehr um Haus und Garten gekümmert.“ Die Bürgermeisterstellvertreterin hoffte trotzdem, dass man jetzt endlich wieder in normales Fahrwasser zurückkommen könne. Ihr abschließender Dank galt dem engagierten Vorstand und weiteren Aktiven für ihr Engagement zum Wohle der Allgemeinheit.

Alfred Kurz aus Mosbach, Mitglied im Bezirks- und Landesvorstand des Verbands Wohneigentum, freute sich, dass die Arbeit in den Untergliederungen des Verbands wieder gut anlaufe. Positiv stimmte ihn der gute Besuch bei der Jahreshauptversammlung: „Das spricht definitiv für den Zusammenhalt und die gute Gemeinschaft.“

Kassenwartin Gabriele Kurhajec informierte über den Kassenstand, der sich trotz der Corona-Pandemie sehr positiv gestaltet.

Die Kassenprüfer Peter Hübl und Heribert Sommer hatten die Kasse geprüft und keinerlei Grund zur Beanstandung.

Unter Leitung von Bürgermeisterstellvertreterin Ruth Weniger fanden dann die Neuwahlen statt, bei denen alle Amtsinhaber einstimmig im Amt bestätigt wurden. Dies sind: Vorsitzender Bernd Dietrich, Stellvertreter und Schriftführer Joachim Casel, Kassenwartin Gabriele Kurhajec, Kassenprüfer Peter Hübl und Heribert Sommer, Beisitzer Ilse und Manfred Harter, Barbara Dietrich, Uta Stich, Richard Ballweg, Viljam Kurhajec und Franz Holl, Fachwart für Obst- und Gartenbau Timo Holderbach, Leiterin der Kreativgruppe Annemarie Halbaur.

Und als Delegierte für den Bezirksverbandstag am 9. September in Buchen-Sansenhecken wurden Bernd Dietrich, Franz Holl, Ilse und Manfred Harter gewählt. Dann kam man zu den Ehrungen. Bernd Dietrich und Manfred Harter überreichten Wein- und Blumenpräsente sowie Ehrennadeln und -Urkunden.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden folgende Anwesenden geehrt: Rudi Kaller, Linus Dick, Walter Knapp, Heiner Bopp, Gerhard Kaufmann, Christa Stang und Renate Schöwel. 25 Jahre im Verband Wohneigentum Buchen und bei der Hauptversammlung anwesend waren Eugen Pfaff und Josef Gutsche.