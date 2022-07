Kurt Filkorn wurde zum Ehrenmitglied erannnt

Gerchsheim. Wieder einmal auf ein sportliches Jahr zurückblicken durfte der Turn- und Sportverein Gerchsheim anlässlich seiner Generalversammlung. Das Vorsitzendentrio Mario Reichelt, Christian Michel und Markus Mohr führte durch die Tagesordnungspunkte, die von Berichten der einzelnen Abteilungen und Gruppen geprägt waren. Der Höhepunkt war die Ehrung verdienter Mitglieder. Insbesondere die Ernennung von Kurt Filkorn zum Ehrenmitglied.

Nach der Begrüßung übernahm Mario Reichelt die Ehrungen der Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein. Geehrte wurden: 60 Jahre: Klaus Heil, Bernd Baunach und Ludwig Weigand.

50 Jahre: Elvira Bayer, Artur Wiesner, Robert Henneberger, Manfred Keidel, Heinz Schmitt, Karlheinz Knab, Lothar Schmitt, Michael Dittmann, Jürgen Zeiner, Thomas Schmitt, Horst Heinrichs, Karl Brennfleck, Edmund Günther, Roland Seitz.

40 Jahre: Martin Schneider, Christian Kretzer, John Heer, Stefanie Knab, Nadine Erlenbach, Andrea Reichel, Stefan Brennfleck, Nicole Kraus, Anja Wanders, Jürgen Popp, Thomas Breunig, Volker Frank, Christian Leibold, Volker Wagner, Thomas Knab, Thorsten Frank, Regina Breunig, Steffen Henneberger, Leo Geiger, Markus Brennfleck, Melanie Grimm, Leo Hoffmann.

25 Jahre: Annette Dittmann, Verena Karl, Thomas Endres-Müller, Daniel Dittmann, Dominic Dittmann, Ramona Derr, Juliane Weber, Andre Heilig, Leon Weis , Fabian Sitko, Heidi Lang, Elisa Lang, Manuela Weis, Christoph Weis, Johannes Hofmann, Jan Felix Hofmann, Nico Bucher, Kevin Wörner, Stefanie Geiger, Corinna Betzel, Veronika Erlenbach, Timo Erlenbach, Lukas Seufert, Peter Kuhn, Monika Kuhn, Manuel Fleischmann,. Sabine Heer, Dominik Fischer.

Eine ganz besondere Ehrungwurde Kurt Filkorn zuteil. Seit 54 Jahren ist er Vereinsmitglied. In dieser Zeit war er dem Verein immer treu, obgleich er seit Jahrzehnten bereits in Bamberg lebt. Er hat stets über eine Stunde einfache Fahrtzeit auf sich genommen und ist für den Verein seit 1971 mit der „Pfeife“ unterwegs als Schiedsrichter. Über 50 Jahre leitete er Spiele in der Kreisklasse und auch im Jugendbereich. Auch zwölf Jahre im Vorstandsteam als Kassenwart in den 1970er und 1980er Jahren zeichen ihn aus. Für all diese Leistungen wurde er zum Ehrenmitglied des TSV Gerchsheim ernannt.

Danach stellten die verschiedenen Gruppen ihre Tätigkeiten im abgelaufenen Vereinsjahr vor: Von der Krabbelgruppe über Mutter-Kind-Turnen, Kinderturnen, Jedermannturnen und Seniorenturnen über Radtreff, Tischtennis, Gardegruppen bis hin zum Bogenschießen. Natürlich auch der Fußball mit seinen Jugend und Seniorengruppen und den Schiedsrichtern. Die Vielzahl der Berichte zeigten was so alles läuft in Sachen Sport beim TSV Gerchsheim.

Christian Michel berichtete vom vergangenen Jahr aus der Perspektive des Vorstands von der Ortsmeisterschaft, der ersten Veranstaltung nach der Pandemie und vom Ferienprogramm 2021 mit vielen Angeboten vom TSV. Bis März 2021 gab es einen Lockdown und der sportliche Betrieb war eingestellt, dann wurde schrittweise unter Auflagen gelockert. Nach einem sportlichen Sommer gab es wieder einen Winter 2021/22 mit enormen Einschränkungen und dann ab März 2022 freute man sich ohne Einschränkungen wieder den Sportbetrieb laufen zu lassen. Das Jahr war dennoch geprägt von vielen pandemiebedingten Terminabsagen im Sportbetrieb, aber auch bei den geselligen Höhepunkten. Events wie Fastnacht, Partys, Theater oder Weihnachtsfeiern wurden abgesagt. 2022 sind nun wieder viele Veranstaltungen geplant: Am 16. Juli ein Spielfest auf dem Sportplatz, die Teilnahme am Bauernmarkt am 2. Oktober in Großrinderfeld und im August ist eine Fußball-Sommerakademie geplant.

Veranstaltungen in der Turn- und Festhalle, würde man gerne umsetzen, Weihnachtsfeier, Fastnachtsball, Jugendfußballturnier und mehr stehen an, jedoch stehen wegen Pandemie und Nutzungsauflagen für die Halle aufgrund eines Gerichtsurteils aus dem Jahr 2002 diese Veranstaltungen mit sehr großen Fragezeichen im Raum.

Über die Lärmproblematik am Hallengelände wurde auch informiert. Man hofft immer noch auf eine gütliche Einigung, die Veranstaltungen nach 22 Uhr ermöglichen würden. Für den Verein würde ein Wegfall der Veranstaltungen und Vermietungsmöglichkeiten des Vereinsheimes enorme finanzielle Einschränkungen bedeuten.

Unter dem Punkt Sonstiges wurde zu späterem Zeitpunkt der Generalversammlung eine emotional stark aufgeheizte Diskussion geführt, aus welcher das Bedauern für die eingeschränkten Hallennutzung klar erkennbar wurde.

Ein weiteres Thema war der Umbau des Sportheimes. Nachdem der Sportheimwirt nach 30 Jahren den Pachtvertrag gekündigt hatte entschloss man sich den Betrieb in Eigenregie weiter zu führen.

Nach einer Renovierung sollen die Räumlichkeiten nicht nur dem Verein zur Verfügung stehen, sondern auch für Veranstaltungen und Feierlichkeiten angemietet werden können. Über Leader konnte eine Förderung der Kosten zugesagt werden, das Konzept „Dorftreffpunkt im TSV Sportheim“ konnte glücklicherweise überzeugen. Der Umbau ist insbesondere für die WC-Anlage, Küche, Ausschank und Kühlräume erforderlich.

Christian Michel dankte schließlich den zahlreichen Helfern, welche den Vereinsbetrieb ermöglichen.

Tina Fleischmann, Kassenwartin, stellte ihren Bericht vor, Bernhard Bayer den Bericht der Kassenprüfer. Ortsvorsteher Heinz Schmitt und Bürgermeister Johannes Leibold sprachen Grußworte. Markus Mohr der dritte Vorsitzende im Bunde sprach den Dank des Vorstands an das gesamte TSV Team aus.

Auch Neuwahlen standen an, das gut funktionierende Team hat sich beinahe komplett zur Wiederwahl gestellt und wurde für die nächsten beiden Jahre im Amt bestätigt. Ein Wechsel in der Abteilungsleitung Garde fand statt, Andrea Reichel wurde für Melanie Göbel gewählt und neues Mitglied im Spielausschuss wurde Manuel Fleischmann. Er ersetzt Maximilian Liebler. rege