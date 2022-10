Ärzte im NOK: Die aktuellen Zahlen

Neckar-Odenwald-Kreis. Insgesamt sind derzeit (Stand Juni 2022) im Neckar-Odenwald-Kreis 214 Vertragsärzte und -psychotherapeuten im Bereich der ambulanten Versorgung zugelassen und angestellt. Davon sind 82 Hausärzte, von denen jeder im Durchschnitt 1758 Einwohner des Neckar-Odenwald-Kreises betreut, was in etwa der hausärztlichen Versorgung im Heilbronner Land entspricht. „Damit liegen wir etwas über dem Durchschnitt von 1577 Einwohner je Hausarzt in ganz Baden-Württemberg sowie den angrenzenden baden-württembergischen Landkreisen Main-Tauber-Kreis, Hohenlohekreis, Heilbronn Stadt oder dem Rhein-Neckar-Kreis“, erklärt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes in Mosbach.

Der hausärztliche Versorgungsgrad im Neckar-Odenwald-Kreis liegt in den verschiedenen Mittelbereichen bei 84,2 Prozent (Mittelbereich Mosbach) und 91,2 Prozent (Mittelbereich Buchen). Derzeit sind somit nicht alle Hausarztstellen im Neckar-Odenwald-Kreis besetzt und die Bereiche somit für Niederlassungen und Anstellungen geöffnet. Wie viele Kassenärzte je Arztgruppe auf wie viele Einwohner kommen dürfen, regelt die kassenärztliche Bedarfsplanung und liegt nicht im Ermessen des Landkreises oder der Ärzte selbst.

Mit Blick auf die Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) zeigt sich, dass Planungsbereiche für viele fachärztliche Versorgungen im Neckar-Odenwald-Kreis gesperrt sind, also die Versorgung entsprechend der Berechnungsgrundlage der KVBW im Neckar-Odenwald-Kreis momentan als ausreichend angesehen wird.

Dies gilt insbesondere für den Versorgungsgrad der Augenärzte, den die KV mit angeblich 128,4 errechnet hat, und damit den Wert der anliegenden Landkreise übersteigt. Auch im Bereich Frauenheilkunde, Chirurgen und Orthopäden, Urologen oder zahnärztliche Behandlungen sind im Neckar-Odenwald-Kreis die Versorgungsgrade erfüllt und somit so viele oder mehr Ärzte tätig, als von der KVBW angestrebt.

Dennoch sind gerade im Bereich hausärztliche Versorgung, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Hautärzte, Nervenärzte und Psychotherapeuten derzeit einige Stellen vakant, die es so schnell als möglich zu besetzen gilt.

Viele älter als 60 Jahre

Im Bereich der Hausärzte ist die Altersstruktur relativ hoch. 45 Prozent der Hausärzte im Neckar-Odenwald-Kreis sind über 60 Jahre alt. Diese Altersstruktur ist kein Phänomen des Neckar-Odenwald-Kreises, sondern ähnelt dem Trend, der sich in ganz Baden-Württemberg wiederfindet. Chirurgen und Orthopäden, Kinder- und Jugendärzte sowie Psychotherapeuten sind hingegen eher jünger als durchschnittlich, weshalb davon auszugehen ist, dass mittelfristig in diesen Bereichen keine altersbedingte Unterversorgung droht.

Während 2018 noch 198 Ärzte insgesamt im Neckar-Odenwald-Kreis in der ambulanten Versorgung niedergelassen oder angestellt waren, sind es im Jahr 2022 bereits 214. Einen Beitrag zu dieser Steigerung leistet das Medizin(er)-Netzwerk „Wir für Medizin(er)“, das Mediziner auf ihrem ganz individuellen Weg in den Kreis begleitet. Hierzu gehört unter anderem eine Stellenbörse für den Neckar-Odenwald-Kreis.

Die Stabsstelle Kreisentwicklung beim Landratsamt und die Neckar-Odenwald-Kliniken sind hier federführend engagiert. lra/mb/mf