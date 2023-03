7,3 Millionen Euro fließen in die Wasserinfrastruktur

Neckar-Odenwald-Kreis. Mit über 176 Millionen Euro an Fördermitteln unterstützt das Umweltministerium Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bei ihren Investitionen in die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, den Hochwasserschutz und die Gewässerökologie. Ein stolzer Betrag von über 7,3 Millionen Euro stellt das Land Baden-Württemberg für neun kommunale Projekte im Neckar-Odenwald-Kreis bereit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mit diesen Mitteln greift das Land den Kommunen bei der Bewältigung von wichtigen Infrastrukturmaßnahmen unter die Arme. Angesichts der Auswirkungen des Klimawandels und der daraus resultierenden Herausforderungen wie Starkregenereignissen oder extreme Trockenheit sind die Projekte notwendig und zukunftsgewandt“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister Peter Hauk anlässlich der Förderbekanntgabe. In diesem Jahr fließen landesweit über 87,5 Millionen Euro in Maßnahmen im Abwasserbereich. Mit fast 45 Millionen Euro bezuschusst das Umweltministerium Maßnahmen für den Hochwasserschutz und die Gewässerökologie. Für die Wasserversorgung sind fast 43,7 Millionen Euro vorgesehen. Die Mittel verteilen sich über alle vier Regierungsbezirke.

Bewilligungsbescheid für Seckach

Gleich neun Projekte werden im Neckar-Odenwald-Kreis mit über 7,3 Millionen Euro bedacht. Über einen Bewilligungsbescheid in Höhe von 2 920 900 Euro kann sich dieser Tage die Gemeinde Seckach freuen. Die Mittel sollen zum Ausbau der Wasserversorgung in Ausbaustufen verwendet werden. Rund 1,9 Millionen Euro bezuschussen die Umsetzung der Hochwasserschutzkonzeption in Elztal, unter anderem beim Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens Luttenbach. Ein weiterer Millionenbetrag in Höhe von 1 540 000 Euro ist für die Erweiterung des Hochwasserrückhaltebeckens in Sindolsheim vorgesehen. Außerdem werden in der Gemeinde Limbach (347 100 Euro), in der Gemeinde Waldbrunn (300 200 Euro) und im Abwasserzweckverband Fahrenbach-Limbach (195 900 Euro) Regenrückhaltebecken nachgerüstet.

Mehr zum Thema Neckar-Odenwald Millionen für die Wasserinfrastruktur Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Förderprogramm Wasserwirtschaft Baden-Württemberg Investitionen in die Wasserwirtschaft Mehr erfahren Förderung vom Land Bessere Rad- und Fußwege Mehr erfahren

Gefördert wird außerdem die Umsetzung des dritten Bauabschnitts der Hochwasserschutzkonzeption in Aglasterhausen sowie die Beseitigung zweier Altlasten in Buchen mit zusammen über 35 000 Euro.

„Das sind gute Nachrichten nicht nur für die Bürger im Landkreis, sondern auch für Tiere und die Natur “, so Peter Hauk. Die Gemeinden werden zeitnah noch einzelne Bewilligungsbescheide erhalten.