Millionen für die Wasserinfrastruktur

Neckar-Odenwald-Kreis. Neckar-Odenwald-Kreis. Mit über 176 Millionen Euro an Fördermitteln unterstützt das Umweltministerium Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bei ihren Investitionen in die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, den Hochwasserschutz und die Gewässerökologie. Ein stolzer Betrag von über 7,3 Millionen Euro stellt das Land Baden-Württemberg für neun kommunale Projekte im Neckar-Odenwald-Kreis bereit. Gleich neun Projekte werden im Neckar-Odenwald-Kreis mit über 7,3 Millionen Euro bedacht. Über einen Bewilligungsbescheid in Höhe von 2 920 900 Euro kann sich dieser Tage die Gemeinde Seckach freuen. Die Mittel sollen zum Ausbau der Wasserversorgung in Ausbaustufen verwendet werden. Rund 1,9 Millionen Euro bezuschussen die Umsetzung der Hochwasserschutzkonzeption in Elztal, unter anderem beim Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens Luttenbach. Ein weiterer Millionenbetrag in Höhe von 1 540 000 Euro ist für die Erweiterung des Hochwasserrückhaltebeckens in Sindolsheim vorgesehen. Außerdem werden in der Gemeinde Limbach (347 100 Euro), in der Gemeinde Waldbrunn (300 200 Euro ) und im Abwasserzweckverband Fahrenbach-Limbach (195*900 Euro) Regenrückhaltebecken nachgerüstet.

