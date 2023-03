50 Jahre Neckar-Odenwald-Kreis: Auftakt des Jubiläumsjahres

Mit einem humorvollen und zuversichtlichen Blick in die Zukunft setzte Dr. Achim Brötel als „einer von vielen“ am Dienstagabend offiziell den Startschuss für das Jubiläumsjahr „50 Jahre Neckar-Odenwald-Kreis“. Mit Stolz gab der Landrat im Rahmen der kleinen, feinen Auftaktveranstaltung per Mausklick die Jubiläums-Website frei. Für Schwung sorgte der Chor Royal mit A Cappella-Gesang von Abba

