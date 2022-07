Herausragende Leistung

Main-Tauber-Kreis. Jonathan Specht aus Unterwittstadt ist kürzlich als bester Straßenwärter-Auszubildender seines Jahrgangs geehrt worden. Zu dem herausragenden Ergebnis gratulierte auch Landrat Christoph Schauder und übergab ein Präsent an den ehemaligen Auszubildenden. Jonathan Specht hat seine Ausbildung zum Straßenwärter beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis absolviert und diese im Februar erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund von sehr guten schulischen und praktischen Leistungen wurde er vorzeitig zur Abschlussprüfung zum Straßenwärter zugelassen. Jonathan Specht schloss daher seine Ausbildung bereits nach zweieinhalb Jahren erfolgreich ab.

„Genießen Sie den Erfolg, das haben Sie sich auf jeden Fall verdient“, sagte Landrat Schauder. Er habe sich sehr gefreut, als er von dem Ergebnis erfahren habe, denn dies sei nicht selbstverständlich. „Das hervorragende Ergebnis zeigt das große Engagement des jungen Kollegen. Außerdem geht daraus hervor, dass das Landratsamt Main-Tauber-Kreis ein toller Ausbildungsbetriebist“, betonte Schauder.

Den schulischen Teil der Ausbildung absolvieren die Straßenwärterinnen und Straßenwärter im Blockunterricht an der Gewerblichen Schule Nagold, außerdem findet in Nagold ein überbetrieblicher Unterricht statt. „Zwei Jahre der Ausbildung mussten unter Pandemiebedingungen absolviert werden. Dazu gehörten beispielsweise Fernunterricht, Masken tragen und regelmäßiges Testen“, erklärte Michael Baun, Dienststellenleiter der Straßenmeisterei in Bad Mergentheim.

„Die Abschlussprüfung der Straßenwärterinnen und Straßenwärter besteht aus zwei Teilen. Zum einen der Kenntnisprüfung und zum anderen der Fertigkeitsprüfung. Außerdem ist Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung, dass die Auszubildenden den Lkw-Führerschein CE zuvor im Rahmen der Ausbildung erfolgreich ablegen“, ergänzte Baun.

Jonathan Specht ist nach seinem erfolgreichen Abschluss seit Februar weiterhin beim Straßenbauamt des Landratsamtesin der Straßenmeisterei in Bad Mergentheim eingesetzt.

„Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. In bin mir sicher, dass Sie diese Aufgabe gewissenhaft erledigen werden. Hierfür möchte ich Ihnen bereits heute meinen herzlichsten Dankaussprechen“, sagte Landrat Schauder. lra