Liebliches Taubertal - Mitnahme von Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen kostenlos möglich Main-Tauber-Kreis: Radbus startet am 1. April in die Saison

Bereits im fünften Jahr verkehrt ein Linienbus mit Fahrradanhänger in der Radsaison zwischen April und Oktober an Wochenenden und Feiertagen entlang des Fünf-Sterne-Radwegs „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“.