Main-Tauber-Kreis: NightLife-Shuttle fährt wieder ab 19. März,

Main-Tauber-Kreis. Aufgrund der aktuellen Öffnungsschritte in der Gastronomie sowie einer Vielzahl an Anfragen aus der Bevölkerung hat sich die Landkreisverwaltung in Absprache mit der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) und den Verkehrsunternehmern dazu entschlossen, dass die Abendverkehre am Samstag, 19. März, wieder starten. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten die NightLife-Shuttle-Fahrten am Samstagabend bereits zwei Mal vorübergehend ausgesetzt werden, letztmalig im November 2021.

„Mit der Wiederaufnahme der NightLife-Fahrten kommen wir dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger ein weiteres Mal nach und wollen hierdurch auch die Gastronomiebetriebe stärken“, sagt Landrat Christoph Schauder. Die Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung, Ursula Mühleck, ergänzt, dass man die weitere Entwicklung der Pandemie beobachten werde und sich auch die Option der erneuten Aussetzung der Nachtbusangebote vorbehalte.

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis und die VGMT weisen darauf hin, dass im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Baden-Württemberg Personen nach ihrem sechsten Geburtstag in Bus, Bahn und Ruftaxen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.

Für Personen ab 18 Jahren sowie auf bayerischen Streckenabschnitten gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Zudem gilt derzeit 3G im ÖPNV. Somit dürfen lediglich geimpfte, genesene oder aktuell negativ getestete Personen befördert werden.

Für NightLife-Fahrten innerhalb des Main-Tauber-Kreises oder innerhalb des Landkreises Würzburg fallen Kosten in Höhe von vier Euro an. Für nur sechs Euro können Fahrgäste vom Main-Tauber-Kreis nach Würzburg oder in den Landkreis Würzburg oder umgekehrt auf allen NightLife-Linien fahren.

Inhaber von VRN-Halbjahres- oder Jahreskarten wie beispielsweise dem Semester-Ticket, dem MAXX-Ticket, dem Job-Ticket, der Karte ab 60 oder dem Rhein-Neckar-Ticket erhalten bei Vorlage ihres Tickets eine Ermäßigung von zwei Euro. Die NightLife-Tickets gelten für beliebig viele Fahrten am Lösungsabend bis Betriebsschluss in allen NightLife-Bussen und -Ruftaxen. Andere Tickets werden im NightLife-Shuttle nicht anerkannt.

Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar GmbH (VRN) gibt es rund um die Uhr im Internet unter www.vrn.de, in der kostenlosen myVRN-App und unter www.vgmt.de.

Ebenfalls rund um die Uhr erreichbar ist die telefonische Fahrplanauskunft und Ruftaxizentrale unter der Servicenummer 0621/1077077. Das VGMT-Team ist während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle in Lauda oder unter Telefon 09343/62140 erreichbar.

