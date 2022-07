Mit Linie 988 zum Fest

Tauberbischofsheim. Auf der Nightlife-Linie 988 verkehren in der Nacht zum Sonntag, 3. Juli, zusätzliche Fahrten zum Altstadtfest in Tauberbischofsheim und wieder zurück. Ein Linienbus fährt hierzu am Samstagabend bis nach zwei Uhr nachts mehrmals auf dem Streckenabschnitt Tauberbischofsheim – Lauda – Bad Mergentheim. Ein Anschluss auf die Nightlife-Linie 989 in Richtung Weikersheim/ Niederstetten wird hergestellt. Auch mit der Linie 990 kommen Gäste aus Richtung Würzburg/Großrinderfeld mit demNightlife-Shuttle zum Altstadtfest und wieder zurück. Die Abfahrtszeiten der Linie 988 am Samstag nach Tauberbischofsheim sind am Bahnhof Bad Mergentheim um 20.05 Uhr, um 22.25 Uhr und um 0.25 Uhr, am ZOB in Lauda um 18.45 Uhr, um 20.30 Uhr, um 22.50 Uhr und um 0.50 Uhr sowie an den Unterwegshaltestellen entsprechend dazwischen. Die Rückfahrten in Richtung Bad Mergentheim starten um 19.20 Uhr, 21 Uhr, 23.40 Uhr und 1.25 Uhr jeweils am Bahnhof oder kurz darauf am Wörtplatz Tauberbischofsheim.

Info: Der genaue Fahrplan ist unter www.vgmt.de/nightlife-shuttleim Internet veröffentlicht.