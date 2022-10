Kreisjugendblasorchester formiert sich wieder

Main-Tauber-Kreis. Das Kreisjugendblasorchester geht in die nächste Runde. Der Ausschreibungsflyer für das Projekt 2023 ist erschienen. Ab sofortkönnen sich junge Musikerinnen und Musiker für das neue Projekt anmelden.

„Blasmusik, egal ob traditionell oder konzertant, liegt wieder im Trend. Besonders die Kombination von Blasinstrumenten und Schlagwerk mit moderner Literatur erfreut sich größter Beliebtheit“, erklärt Kulturamtsleiter Frank Mittnacht. Im Jahr 2016 wurde das Kreisjugendblasorchester ins Leben gerufen. „In den vergangenen Jahren wurden die Projekte von den Jugendlichen sehr gut angenommen. Aus diesem Grund schreiben wir das Projektorchester in Zusammenarbeit mit dem Verein ‚Taubertäler Bläsertage‘ erneut aus“, sagt Mittnacht. Er freut sich, dass auch die örtlichen Musikschulen und die zahlreichen Musikvereine im Main-Tauber-Kreis das Projektunterstützen.

Die Ausschreibungsflyer wurden unter anderem an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Jahr 2022 versandt. Die Jugendlichenhaben die Möglichkeit, sich bis Donnerstag, 15. Dezember, beim Verein „Taubertäler Bläsertage“, Luk Murphy, Telefon 09341/8966999, anzumelden.

In dem Projektorchester erhalten die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus dem gesamten Kreisgebiet die Möglichkeit, in einem großen Ensemble ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Jugendlichen treffen sich zu einer Verständigungsprobe an einem Wochenende im Januar sowie zu einer Arbeitsphase in den Osterferien. Den Abschluss bilden zwei Konzerte in der Stadthalle in Grünsfeld sowie in der TauberPhilharmonie in Weikersheim.

Neben dem Main-Tauber-Kreis unterstützen ortsansässige Firmen, Banken und Serviceclubs das Konzept, so dass für die Jungmusikerinnen und -musiker weder Kosten für die Teilnahme noch für die Verpflegung entstehen. Die Jugendlichen werden von fünf Dozentinnen und Dozenten der örtlichen Musikschulen sowie der Dirigentin Julia Köstlin unterstützt.

Julia Köstlin übernimmt auch in diesem Jahr die musikalische Leitung. Sie ist Diplom-Musiklehrerin im Hauptfach Klarinette.Zudem hat sie die Studiengänge zur Diplom-Kapellmeisterin in den Hauptfächern Chorleitung und Klavier sowie zur Diplom-Musiklehrerin im Hauptfach Dirigieren abgeschlossen.