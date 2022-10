Soziales Pflichtjahr notwendig?

Oberbalbach. „Pflichtjahr – wir alle brauchen Reservisten!“ lautet das Thema einer Podiumsdiskussion am Donnerstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Oberbalbach.

In Deutschland wird die Frage nach Einführung einer allgemeinen sozialen Dienstpflicht für junge Menschen seit einiger Zeit in vielfältiger Form und kontrovers diskutiert. So plädierte etwa Bundespräsident Walter Steinmeier im Juni für eine „soziale Pflichtzeit“ für junge Menschen. Die Bundesregierung steht diesem Vorschlag allerdings zurückhaltend gegenüber. Man setze lieber auf Freiwilligkeit, heißt es bei den Ampel-Koalitions-Parteien.

Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner beispielsweise verwies stattdessen auf die bestehenden Freiwilligendienste oder das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), wo sich fast 100 000 junge Menschen engagierten. Auch zahlreiche Sozialverbände lehnen den Vorstoß des Bundespräsidenten ab. Das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr ließen ebenfalls verlautbaren, sowohl auf Freiwilligkeit als auch auf eine Attraktivitätssteigerung der Bundeswehr zu setzen. Aktuell leisten den Angaben nach von etwa 184 000 Soldatinnen und Soldaten 9200 freiwillig Wehrdienst. Aufgrund der Aktualität dieses Themas lädt der Kreisverband Main-Tauber der Senioren-Union in Kooperation mit dem Stadtverband Lauda-Königshofen zu einer Podiumsdiskussion ein. Ihre Teilnahme zugesagt haben Reinhard Frank (Präsident des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim und Landrat a.D.), Christian Gogolla (Oberstleutnant und Pressestabsoffizier der 10. Panzerdivision, Veitshöchheim), Marco Hess (Stadt- und Kreisrat, Stadtverbandsvorsitzender der Jungen Union), Michael Müller (Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands im Tauberkreis), Wolfgang Pempe (Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Main-Tauber-Kreis), Sebastian Quenzer (Vorsitzender des Kreisverbands der Freiwilligen Feuerwehr Main-Tauber-Kreis) sowie eine Vertretung der SMV des Martin-Schleyer-Gymnasiums (MSG) Lauda-Königshofen.

Die Veranstaltung wird von Lauda-Königshofens Bürgermeister Dr. Lukas Braun moderiert. Darüber hinaus sind die Abschlussklassen des MSG und der örtlichen Realschulen willkommen, sich aus dem Plenum heraus an der Diskussion zu beteiligen.