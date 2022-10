Kampagne gegen to-go-Geschirr

Main-Tauber-Kreis. Mehr als 2,8 Milliarden Coffee-to-go-Becher und 3,8 Milliarden Einweg-Essensboxen landen in Deutschland jährlich im Müll. Um diesen riesigen Unratberg zu reduzieren, startete der Main-Tauber-Kreis eine Abfallvermeidungskampagne. Für Mehrweg- statt Einwegverpackungen zu werben, haben sich der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) und die Energieagentur des Landkreises deshalb auf die Fahnen geschrieben. Bei den Kreisräten stieß das Projekt bei der Sitzung des Kreistags am Mittwoch in Tauberbischofsheim fraktionsübergreifend auf Zustimmung. Für die Kampagne stehen 20 000 Euro zur Verfügung.

