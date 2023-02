Kinder dürfen ihren schönsten Ort im Kreis malen

Main-Tauber-Kreis. Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat einen großen Malwettbewerb für Kinder aus dem Main-Tauber-Kreis gestartet. Anlass ist das 50-jährige Bestehen des Main-Tauber-Kreises, das in diesem Jahr gefeiert wird.

„Ich rufe alle Kinder bis einschließlich 13 Jahren auf, ihren Lieblingsplatz in unserem schönen Main-Tauber-Kreis zu malen. Das beste Motiv wird als Ansichtskarte gedruckt und in unserem Klosterladen in Bronnbach verkauft“, erklärt Landrat Christoph Schauder.

„Außerdem werden wir eine Auswahl der besten Motive bei einer Ausstellung in der Filiale der Sparkasse Tauberfranken am Sonnenplatz in Tauberbischofsheim zeigen. Sie findet voraussichtlich im April statt. Zudem veröffentlichen wir alle Bilder auf unserer Website und eine Auswahl der besten Motive auf Instagram und Facebook“, ergänzt er.

Die Kinder mit den fünf schönsten Bildern erhalten attraktive Preise. „Alle Preise sind mit tollen Aktivitäten für Kinder und Familien hier in unserem Landkreis verbunden“, so Schauder.

Der Landrat übernimmt zudem den Vorsitz der Wettbewerbsjury, zu der auch der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Tauberfranken, Peter Vogel, und der Tauberbischofsheimer Künstler Gunter Schmidt gehören.

Tolle Preise

Hauptpreis ist eine Generationen-Jahreskarte für den Wildpark Bad Mergentheim im Wert von 160 Euro. Diese gilt für Eltern mit ihren Kindern und die Großeltern beiderseits. Als zweiter Preis winkt eine Tageskarte für vier Personen (Erwachsene und/oder Kinder ab dem 1. Lebensjahr) für die Solymar-Therme in Bad Mergentheim im Wert von 100 Euro.

Der dritte Preis ist mit der Teilnahme am dreitägigen Jugendkunstkurs „Dreimal eins“ im Kloster Bronnbach mit den Künstlern Herta Beierstettel, Rudi Neugebauer und Gunter Schmidt von Montag, 31. Juli, bis Mittwoch, 2. August, für zwei Kinder oder Jugendliche im Wert von 90 Euro verbunden.

Für den vierten Preis gibt es vier Karten (zwei Erwachsene, zwei Kinder) für das Mitmach-Konzert am Sonntag, 9. Juli, um 14.30 Uhr im Josephsaal des Klosters Bronnbach.

Schließlich wartet auf die Gewinnerin oder den Gewinner des fünften Preises mit ihrer beziehungsweise seiner Familie die Einladung zu einer Sonderführung „Märchen im Schloss“ für eine Familie (Eltern mit Kindern) im Schloss Weikersheim im Wert von 30 Euro. Die jeweiligen Institutionen haben die Preise kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Die Bilder können bis Sonntag, 26. März, gemeinsam mit dem ausgefüllten Teilnahmeformular eingesandt werden an: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Büro des Landrats, Stichwort „Malwettbewerb“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim. Nach Einsendeschluss werden alle Bilder mit Nennung der jungen Künstlerinnen und Künstler, ihres jeweiligen Alters und ihres Wohnortes online unter www.main-tauber-kreis.de/kreisjubilaeum zu sehen sein. Auf dieser Seite sind auch die Teilnahmebedingungen und das Teilnahmeformular abrufbar.

Zudem wird das Landratsamt die schönsten Motive auf seinen Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram posten. lra