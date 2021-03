Die Corona-Krise belastet die Unternehmen der Region unterschiedlich stark. Schnelltests für die Mitarbeiter gibt es vielfach. Impfungen durch Betriebsärzte werden gefordert.

Bad Mergentheim/Igersheim/Creglingen. Wie sind die großen Unternehmen bislang mit der Corona-Krise zurecht gekommen? Wie bedrohlich ist die Lage? Gibt es ausreichend staatliche Unterstützung? Diese und auch weitere Fragen zur Zahl der internen Corona-Fälle, zu umfangreichen Selbsttests der Mitarbeiter und zu Schutzimpfungen durch Betriebsärzte stellte die Redaktion den Firmen Leonhard Weiss, ebm-papst, Wittenstein, Wirthwein und Würth Industrie Service.

Leonhard Weiss (Bad Mergentheim/Crailsheim), Bauunternehmen: Die Firma beschäftigt über 6000 Menschen. Eva-Maria Sidiropoulos, Bereichsleiterin Marketing und Public Relation, antwortete auf die Fragen unserer Zeitung: „Wir haben ganz früh, bereits Anfang März 2020, mit der Bildung eines Vorsorge-Teams reagiert und erarbeiten passgenaue Lösungen für unser Haus in der Corona-Krise. Bisher sind wir gut durch diese zwölf Monate gekommen. Wirtschaftlich war die Pandemie im Bausektor wenig zu spüren.“

Als Forderungen an die Politik nennt sie: „Mehr Konstanz und Stabilität als hin und her – und mehr Vorausschau zum Beispiel bei den Themen Impfung und Testung.“

Leonhard Weiss ist deutschlandweit aktiv – „auch bei uns gab es Infizierte, jedoch keine größeren Ausfälle bisher“, so Sidiropoulos.

Was halten Sie von Selbsttests der Mitarbeiter? Sidiropoulos: „Schon seit Herbst sind Schnelltests bei uns im Haus möglich, die von medizinischem Fachpersonal abgenommen werden. Selbsttest zur Eigenabnahme bieten wir natürlich an. Das gibt unseren Mitarbeitern zusätzliche Sicherheit und das ist wichtig.“

Fordern Sie auch, dass Ihr Betriebsarzt bald Corona-Schutzimpfungen vornehmen darf? „Ja, das würde die Hemmschwelle senken und es könnten sehr viele Menschen im Betrieb schnell erreicht werden“, so die Firmen-Vertreterin.

ebm-papst (Mulfingen), Hersteller von Elektromotoren und Ventilatoren: Hauke Hannig ist Leiter Gruppenkommunikation/Politik und Pressesprecher der ebm-papst Gruppe: „Wir haben die Covid-19-Pandemie bereits seit dem Ausbruch in China, im Januar 2020 sehr ernst genommen und umgehend unseren Unternehmens-Fokus auf den Schutz der gesamten Belegschaft gelegt. Bereits im Februar 2020 starteten wir mit weitreichenden Hygieneregeln im Betrieb, wie das Tragen von Masken, einer ausgeweiteten Quarantäne oder dem hohen Einsatz des mobilen Arbeitens.

Ab April 2020 ermöglichten wir bereits zusätzliche Sicherheit durch unternehmenseigne PCR-Testungen und ab Juni 2020 mit flächendeckenden Schnelltests. Wir konnten damit Ansteckungen im Unternehmen sehr gut verhindern. Über unsere Corona-Hotline steuern wir die täglichen Schnelltestungen.“

Hannig weiter: „Bisher hatte wir knapp 80 infizierte Mitarbeiter in unserer Region zu verzeichnen. In Summe beschäftigen wir in der Region rund 3600, weltweit 15 000 Mitarbeiter. Unsere Teststrategie kommt sehr gut bei der Belegschaft an, denn sie schafft bereits seit fast einem Jahr Sicherheit im Unternehmen. Durchschnittlich testen wir an unseren deutschen Standorten etwa 50-mal pro Tag. Aktuell bemühen wir uns auch, um beim Thema Impfen aktiv unterstützen zu können. Durch bereits viele Maßnahmen und als Vorreiter von Beginn an, hoffen wir ein richtiger Partner für einen möglichen Modellversuch zu sein, analog zu den aktuell 40 Haushaltspraxen in Baden-Württemberg, die als Pilot Impfungen durchführen können.

Wir haben dazu Konzepte erarbeitet und unsere Betriebsärzte sowie Betriebssanitäter stünden bereit. Die Durchführung könnte in unserem großflächigen Logistikzentrum in Hollenbach stattfinden.

Die Industrie hat bei der Impfstrategie in Deutschland enormes Potenzial und viele Menschen sind sich noch uneinig, ob sie sich impfen lassen wollen. Ein Pilotversuch, sehr gerne in Begleitung und medizinischer Auswertung, könnte unterstützen, die Pandemie in Deutschland zu besiegen und mögliche Ängste der Menschen senken.“

Wittenstein (Igersheim), Mechatronik-Konzern: Karin Markert, Leiterin „Human Resource Management“ beantwortet die Fragen der Redaktion: „Dank der soliden Finanzierung und achtsamen Firmenpolitik des Familienunternehmens sowie durch die permanente Aufrechterhaltung der Lieferfähigkeit beeinträchtigt die Pandemie zwar das Erreichen der kurz- und mittelfristigen Ziele, sie stellt jedoch keine ernsthafte Bedrohung dar.“

Eine Betriebsvereinbarung ermögliche Kurzarbeit und schließe zugleich betriebsbedingte Kündigungen aus. „Wir nutzen das Instrument Kurzarbeit, um unseren Personaleinsatz der Nachfrage anzupassen“, so Markert. Als Forderungen an die Politik benennt sie: „Das transparente Abwägen von Risiken, Mut zu Kompromissen, pragmatisches Handeln und wissenschaftlich begründete Entscheidungen.“

Die Firma Wittenstein, die weltweit 2784 Mitarbeiter beschäftigt, verzeichnete bislang 51 Corona-Fälle. Vorbereitungen für Selbsttests der Mitarbeiter im Unternehmen liefen aktuell und man würde es auch begrüßen, so Markert, wenn der Betriebsarzt bald Corona-Schutzimpfungen vornehmen dürfe: „Im Rahmen eines freiwilligen Impfangebots für alle Mitarbeiter wäre dies wünschenswert.“

Wirthwein (Creglingen), Kunststoffspezialist: Die Wirthwein-Gruppe umfasst 3500 Mitarbeiter. Marcus Wirthwein, Vorstand Vertrieb und Sprecher des Vorstandes, sowie Massimo De Vivo, Leiter Konzernpersonalwesen und -compliance, nahmen wie folgt Stellung: „Im Jahr 2020 konnten wir den Umsatzrückgang innerhalb der Wirthwein-Gruppe auf ca. zehn Prozent begrenzen, da wir nachhaltig wirtschaften und in unseren Geschäftsfeldern breit aufgestellt sind. Im zweiten Halbjahr haben wir einen starken Auftragseingang verzeichnet, der zu positiven Erwartungen für die Zukunft führt. Zum Jahresende haben wir unser Werk in Eichenzell geschlossen. Dort waren allerdings bereits vor der Corona-Pandemie rückläufige Auftragszahlen spürbar, die durch das Virus verstärkt wurden.“

Von der Politik wünschen sich die Firmen-Verantwortlichen, „mehr Struktur und ein praxisorientiertes Krisenmanagement in Form von pragmatischen und praxisnahen Lösungen. Es wurde viel Geld für Berater ausgegeben, das sich nun auszahlen sollte. Auch die schnellere Verbreitung von Impfdosen spielt dabei eine Rolle.“

Vom Mittel der Kurzarbeit wird auch bei Wirthwein Gebrauch gemacht. Seit Oktober wurden in Creglingen und Röttingen insgesamt elf Corona-Fälle im Unternehmen erfasst. Selbsttests sind momentan keine im Einsatz. Das Unternehmen schließt sich aber der Forderung an, dass auch Betriebsärzte bald Corona-Schutzimpfungen vornehmen dürfen.

Würth Industrie Service (Bad Mergentheim), Handelsunternehmen im Bereich Montage- und Befestigungstechnik sowie Logistikdienstleister: Über 1700 Mitarbeiter hat das Unternehmen. Geschäftsführer Martin Jauss sagt auf die Fragen der Redaktion: „Zwar waren die weltweiten und landesspezifischen Einschränkungen der Corona-Pandemie unmittelbar spürbar, dennoch konnte die Würth Industrie Service durch proaktives Agieren die Versorgung aller Kunden zu jedem Zeitpunkt sicherstellen. Aufgrund einer soliden, finanziellen Basis, einem starken und technologischen Industrie-Netzwerk ist das Unternehmen gut aufgestellt, um mit der Krise umzugehen. Auch eine erhöhte Nachfrage im Marktumfeld gibt dem Unternehmen Anlass, positiv in die Zukunft zu blicken. Trotz der Corona-Krise sah sich die Würth Industrie Service zu keinem Zeitpunkt gezwungen, einen strukturellen Mitarbeiterabbau vorzunehmen.“

Kurzarbeit gab es von April bis Juni 2020 und vereinzelte Corona-Fälle in den vergangenen zwölf Monaten. Die Schnelltests im Unternehmen seien zwar nur eine Momentaufnahme, dienten aber dennoch der Sicherheit und dem Schutz aller Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice tätig sein können. Seit dem Jahresanfang führe man regelmäßig Testungen durch.

„Über die Betriebsärzte in den Unternehmen könnte eine sehr schnelle Impfung von vielen Personen gewährleistet werden. Wir sind darauf vorbereitet und hoffen, schnell zur umfangreichen Impfung in der Gesellschaft beitragen zu können“, spricht sich Jauss klar für diese Option aus. Von der Politik wünscht sich Jauss: „Ein schnelleres und konsequenteres Handeln zur umfangreichen Impfung der Bevölkerung. Einheitliches und schnelles Agieren in der Betreuung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Kitas, Kindergärten und Schulen. Bildung muss umfangreich gewährleistet werden! Die Nutzung der vorhandenen Bereitschaft in Unternehmen, Mitarbeiter zu impfen. Und die Unterstützung der Kleinbetriebe insbesondere im Einzelhandel, dem Hotel- und Gaststättengewerbe, der Freizeit- und Veranstaltungsbranche.“