Immer mehr Wohnmobile unterwegs

Main-Tauber-Kreis. In den Pfingstferien werden so viele Wohnmobile wie noch nie unterwegs sein. Diese Voraussage fußt auf der Tatsache, dass es so viele Wohnmobile wie noch nie gibt: Um 92 628 ist deren Zahl von 2021 auf 2022 in Deutschland angestiegen. 767 325 waren es nach der jüngsten Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) bundesweit insgesamt. Im Main-Tauber-Kreis waren von diesen Ferienhäusern auf Rädern zu Jahresanfang 2022 insgesamt 1194 registriert. Das ist mal wieder ein neuer Höchstwert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von 2012 (340 583) bis heute wuchs der deutschlandweite Bestand insgesamt um 426 742 Fahrzeuge und hat sich damit mehr als verdoppelt. Im Main-Tauber-Kreis stieg die Zahl innerhalb dieses Zeitraums um 668 gleich 127 Prozent. Das ist aktuell Platz 222 in der Wohnmobil-Bundesliga, wenn die Zahl der Wohnmobile pro 1000 Einwohnern der Maßstab ist. Spitzenreiter ist der Kreis Schleswig-Flensburg mit fast 24 pro 1000. Da ist allerdings ein großer Vermieter beheimatet. Das verzerrt die Statistik ein wenig. Dass der Bestand immer weiter steigt, hängt auch damit zusammen, dass nur wenige Wohnmobile verschrottet werden. Eigentlich ein Öko-Traum an Nachhaltigkeit, wären da nicht massenweise Diesel unter der Haube, die wegen ihre Langstreckentauglichkeit beliebt, aber in den Versionen Euro 5, Euro 4 und älter im Visier der Deutschen Umwelthilfe und vergleichbarer Organisationen sind. Vergleicht man die Werte von Anfang 2021 und 2022, dann stieg die Zahl der zugelassenen Wohnmobile bei uns binnen eines Jahres um 159 (15,4 Prozent).

Wobei anzumerken ist, dass die damit in Deutschland erreichten 1194 Wohnmobile in absoluten Zahlen im Vergleich zum hiesigen Gesamt-Kraftfahrzeugbestand (120 .016 Fahrzeuge inklusive 18 359 Anhängern, darunter auch Wohnwagen, die nicht mehr einzeln gezählt werden) in der Regel als Dritt- oder Zweitwagen immer noch absolute Nischenprodukte sind.

Mehr zum Thema Arbeitslose Arbeitskräfte sind weiter stark gefragt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 50 Jahre Main-Tauber-Kreis Fünf Jahrzehnte, in denen vieles zusammengewachsen ist Mehr erfahren Gesundheit „Präventionsmaßnahmen greifen“ Mehr erfahren

Der Main-Tauber-Kreis liegt in der Wohnmobil-Bundesliga mit seiner Wohnmobildichte von 9 Wohnmobilen pro 1000 Einwohner auf Platz 222 von 399 ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen. Die Stadt Halle (Saale) liegt mit drei Wohnmobilen pro 1000 Einwohner auf dem letzten Platz. zds