Ferienspaß im Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis/Bad Mergentheim. Das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis bietet in den Sommerferien Workshops für Kinder in der Kochwerkstatt in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Bad Mergentheim an.

Am Montag, 5. September, sowie am Dienstag, 6. September, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr wird mit identischem Programm in der Küche experimentiert.

Unter dem Motto „beobachten – riechen – schmecken – anfassen – staunen“ lernen die Teilnehmenden auf spannende Art und Weise naturwissenschaftliche Phänomene in der Küche kennen. Mit einfachen Experimenten wird erforscht, warum sich Lebensmittel bei der Zubereitung verändern. Gleichzeitig wird eine kleine Mahlzeit zubereitet, die später alle gemeinsam genießen.

An den Kursen können Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren teilnehmen. Mitzubringen sind eine Schürze, ein Haargummi bei langem Haar, Behälter für Kostproben und der Teilnehmerbeitrag.

Eine Anmeldung bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin per E-Mail an LWA-veranstaltung@main-tauber-kreis.de (Betreff: Ferienprogramm) oder unter Telefon 07931/4827-6307 beim Landwirtschaftsamt Main-Tauber-Kreis nötig. Liegen Lebensmittelallergien, -unverträglichkeiten oder andere Ernährungseinschränkungen vor, soll dies mitgeteilt werden. lra