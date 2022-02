Corona-Schutzimpfung: Ansturm auf Apotheken in Main-Tauber ist gering

Nochmals kräftigen Rückenwind in der Impfkampagne versprach sich der Bund, als er „das Piksen“ gegen Covid-19 in Apotheken freigab. Allerdings scheint diese Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie völlig zu verpuffen. Mit „einige Hundert“ bezifferte Gabriele Overwiening in der „Bild am Sonntag“ die Teilnahme – bundesweit. Sie ist Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände

...