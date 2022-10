Alexander Kuhn ist bester Straßenwärter-Azubi

Main-Tauber-Kreis. Alexander Kuhn ist vor kurzem bei der Lossprechungsfeier in Nagold von Elke Zimmer, Staatssekretärin im Verkehrsministerium, als Baden-Württembergs bester Straßenwärter-Auszubildender seines Jahrgangs geehrt worden. Zu dem herausragenden Ergebnis gratulierte auch Landrat Christoph Schauder und übergab ein Präsent. Alexander Kuhn aus dem bayrischen Bolzhausen hat seine Ausbildung beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis absolviert und diese im Juli abgeschlossen.

„Genießen Sie den Erfolg, das haben Sie sich auf jedenFall verdient“, sagte Landrat Schauder. Er habe sich sehr gefreut, als er von dem Ergebnis erfahren habe, denn dies sei nicht selbstverständlich. „Das hervorragende Ergebnis zeigt das große Engagement des jungen Kollegen. Außerdem geht daraus hervor, dassdas Landratsamt Main-Tauber-Kreis ein toller Ausbildungsbetrieb ist“, betonte Schauder.

Den schulischen Teil der Ausbildung absolvieren dieStraßenwärterinnen und Straßenwärter im Blockunterricht an der Gewerblichen Schule Nagold, außerdem findet in Nagold ein überbetrieblicher Unterricht statt. „Die Ausbildung mussten unter Pandemiebedingungen absolviert werden. Dazu gehörten beispielsweise Fernunterricht, Masken tragen und regelmäßiges Testen“, erklärte Thomas Knörzer vom zuständigen Straßenbauamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis.

Alexander Kuhn ist nach seinem erfolgreichen Abschlussseit Juli weiterhin beim Straßenbauamt des Landratsamtes in der Straßenmeisterei in Bad Mergentheim eingesetzt. „Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. In bin mir sicher, dass Sie diese Aufgabe gewissenhaft erledigen werden. Hierfürmöchte ich Ihnen bereits heute meinen herzlichsten Dank aussprechen“, sagte Landrat Schauder. lara