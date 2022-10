Alexander Kuhn ist bester Straßenwärter-Azubi in Baden-Württemberg

Tauberbischofsheim. Alexander Kuhn ist bei der Lossprechungsfeier in Nagold von Elke Zimmer, Staatssekretärin im Verkehrsministerium, als Baden-Württembergs bester Straßenwärter-Auszubildender seines Jahrgangs geehrt worden. Zu dem herausragenden Ergebnis gratulierte auch Landrat Christoph Schauder und übergab ein Präsent. Alexander Kuhn aus dem bayrischen Bolzhausen hat seine Ausbildung beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis absolviert und diese im Juli abgeschlossen. Alexander Kuhn ist nach seinem erfolgreichen Abschluss weiterhin beim Straßenbauamt des Landratsamtes in der Straßenmeisterei in Bad Mergentheim eingesetzt.

