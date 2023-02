2350 Euro für den Tierheim-Neubau

Main-Tauber-Kreis. Der Inner Wheel Club Tauberfranken hat einen großen Spendenscheck übergeben.

Nach coronabedingter zweijähriger Zwangspause führte der Inner Wheel Club Tauberfranken seinen jährlichen Kleidermarkt in den Räumen des Kulturzentrums Bad Mergentheim, das die Stadt freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, durch. Bereits einen Tag vor Eröffnung hatten die Freundinnen ihre Kleiderschränke geplündert und viele, darunter auch manch edle Marke zum Schnäppchenpreis angeboten.

Schon für weniger als zehn Euro konnte man dabei sein, manches gab es auch kostenlos. Immerhin ging es wiederum um eines der vielen gemeinnützigen Projekte, mit der der Serviceclub öffentlich in Erscheinung tritt. Der Ertrag des diesjährigen Kleidermarktes ist für den Neubau des Tierschutzheimes bestimmt. Stolze 2350 Euro kamen bei dieser Benefiz-Aktion zusammen.

Den Scheck konnten die beiden diesjährigen Präsidentinnen Evelyn Albert-Reusch und Heidi Mansdörfer sowie Vizepräsidentin Nikola Bergis-Jurgan gemeinsam mit weiteren Freundinnen der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Heidrun Leiss-Schott übergeben.

Inner Wheel ist der weltweit größte weibliche Serviceclub mit rund 110 000 Mitgliedern in 105 Staaten. IWC Tauberfranken besteht derzeit aus 42 Freundinnen aus dem Main-Tauber-Kreis, von Wertheim im Norden bis Niederstetten im Süden. Unter dem Stichwort „Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Internationale Verständigung“ unterstützt IWC Tauberfranken auch bedürftige Familien und Kinder, die Tafelläden im Main-Tauber Kreis, Jugendliche in Ausbildung, das Projekt „Chance“ in Frauental, „Frauen helfen Frauen“ und die örtlichen Kindergärten. pm