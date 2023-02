Wertheimer Rotary Club spendet

Wertheim. Wenn Menschen Unterstützung brauchen, tritt in vielen Fällen der Wertheimer Rotary Club auf dem Plan.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Spende in Höhe von 5400 Euro übergaben nun der Präsident der Wertheimer Rotarier, Dr. Philipp Zippe, und der Präsident elect, Dr. Gerhard Schüder, bei einem Clubtreffen an Gerold Klein für das Kinderhospiz „Sternenzelt“ in Marktheidenfeld. Dieser überbrachte den Rotary Club Wertheim und dem Inner Wheel Club Tauberfranken, die mit ihrem Glühwein- und Christstollenstand beim Wertheimer Weihnachtsmarkt an zwei Adventswochenenden gemeinsam den gesamten Spendenerlös erwirtschaftet haben, den Dank des Kinderhospiz-Vereins und der betroffenen Eltern. Weiter gab er einen beeindruckenden und berührenden Einblick in die wertvolle Arbeit der Ehrenamtlichen.

2 Bilder © Christina Gläser

Weiter unterstützen die Rotarier den Sportclub Türkgücü Wertheim bei seinem Einsatz für die Erdbebenopfer. Noch am Abend der verheerenden Katastrophe in der Türkei und Syrien hatte dieser einen Spendenaufruf für Sach- und Geldspenden gestartet, der in der Wertheimer Bevölkerung und im Umland eine unglaubliche Resonanz erfuhr. So konnten bereits weniger als 36 Stunden später ein Lkw und ein Transporter beladen mit Kleidung für Kinder und Erwachsene, Kissen, Decken, Hygieneartikeln und vielen anderen Dingen in Richtung Krisengebiet starten. Der Rotary Club Wertheim beteiligte sich mit einer Geldspende von 1000 Euro. Diese übergaben im Vereinsheim der Sportler Konrad Michel und Jonathan Klüpfel an die beiden Türkgücü-Vertreter Vedat San und Mustafa Demircioglu. Diese betonten, dass auch jede noch so kleine Spende und Unterstützung den Betroffenen helfe.