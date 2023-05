Zufriedenheit bei der DLRG Urphar

Urphar. Die Jahreshauptversammlung der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Urphar fand kürzlich erstmals im neuen Vereinsraum statt. Dabei schaute die Gruppe auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Erfreut zeigte sich die Vorsitzende Kerstin Mattern über die gestiegene Mitgliederzahl und darüber, dass im vergangenen Jahr nach der Coronapandemie das Vereinsleben wieder richtig Fahrt aufnahm. So habe man ein gelungenes Sommerfest mit Fischerstechen veranstaltet und dabei das umgebaute Vereinsheim eingeweiht. Auch die Kesselfleischessen, die Familienschwimmbadfahrt der Urpharer Weihnachtsmarkt fanden wieder wie gewohnt statt.

Die Aktivitäten der Jugend wie Hochseilgarten-Ausflug, Bastelnachmittag und Weihnachtsfeier präsentierte Jugendleiterin Alicia Diehm. Höhepunkt war das einwöchige Zeltlager mit 29 Kindern am Altmühlsee. Mit Ausflügen zum Sommerrodeln, Minigolfen, Kanufahren und ins Schwimmbad sowie Lagerolympiade, Basteln und weiteren Aktionen war ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Über die erfolgreiche Abnahme von Jugend- und Rettungsschwimmabzeichen sowie die erfolgreiche Teilnahme einiger Schwimmer an den Bezirksmeisterschaften berichtete die technische Leiterin Kira Lottes. Mit David Kospach und Pascal Diehm habe man zwei weitere Ausbildungsassistenten Rettungsschwimmen beziehungsweise einen Ausbildungsassistenten Schwimmen. Mit 102 Stunden hat sich die Gruppe am Wachdienst im Freibad in Bestenheid beteiligt. Auch bei der Schlauchbootrallye in Impfingen und dem Nikolausschwimmen der Wasserwacht Kreuzwertheim war die Gruppe dabei.

Einen positiven Kassenabschluss verkündete Kassiererin Christine Flegler. Danach ehrte die Vorsitzende Jonas Scheurich für 25-jährige Mitgliedschaft bei der DLRG Urphar. In Abwesenheit ausgezeichnet wurden für 10-jährige Zugehörigkeit zum Verein Sina Lottes, Hendrik Nenner und Elisabeth Kleinehagenbrock sowie Simon Scheurich für 25 Jahre. Bereits seit 40 Jahren ist Markus Teslinski dabei, Walter Klüpfel sogar seit 60 Jahren.

Die Grüße des Bezirks Frankenland überbrachte der stellvertretende Vorsitzende Oliver Güßgen. Er freute sich über die zahlreichen Aktivitäten der Gruppe. Außerdem gratulierte er der Vorsitzenden Kerstin Mattern zur erfolgreichen Prüfung zur Multiplikatorin Schwimmen/Rettungsschwimmen, der höchsten Qualifikation in diesem Fachbereich. Damit darf sie nun angehende Ausbilder Schwimmen/Rettungsschwimmen ausbilden und prüfen. Diesen Glückwünschen schloss sich die Leiterin Ausbildung des Landesverbands Baden, Janice Haney. Sie überreichte der Vorsitzenden Lizenz und Stempel.

Weiter gab Kerstin Mattern bekannt, dass das Zeltlager in Obernzenn vom 30. Juli bis 6. August geplant sei. Außerdem stehen eine Familienschwimmbadfahrt, Jugendaktionen und ein Kesselfleischessen auf dem Programm stehen. Abschließend dankte sie allen, die sich für die DLRG Urphar im vergangenen Jahr engagiert haben. dlrg