„Top 10“ – Ziel erreicht

Nach dreijähriger Corona-Zwangspause konnte sich das bewährte Rettungsschwimm-Team der Ortsgruppe Niederstetten wieder aufmachen, um sich auf den 32. Deutschen Senioren-Meisterschaften der DLRG mit anderen Rettungsschwimmern zu messen, die zwar nicht mehr die Jüngsten sind, aber immer noch sportlich und ambitioniert.

In der westfälischen „MähdrescherStadt“ Harsewinkel ging am ersten Wettkampftag Rafael Kriese im Einzelwettbewerb an den Start. In seiner stark umkämpften Altersklasse AK 60 hatte er es dabei mit 25 Rettungssportler aufzunehmen, die die mindestens erforderliche Meldepunktzahl aufweisen konnten.

In drei rettungsspezifischen Disziplinen ging es darum, Kraft, gute Technik und Schnelligkeit unter Beweis zu stellen. Am Ende erschwamm er den guten zehnten Platz.

Am zweiten Wettkampftag hieß es: „Bahn frei für insgesamt 126 Damen- und Herren-Mannschaften, im schwimm- und rettungstechnischen Wettstreit um die Medaillen. Hier waren vier verschiedene Staffeldisziplinen zu bewältigen. Dabei darf ein Team aus 45 Personen bestehen, wovon immer vier einen Lauf bestreiten. Nach Hindernis und Gurtretterstaffel, sowie Retten und Retten mit Flossen, erkämpften sich die Niederstettener in ihrer Altersklasse AK 200 mit Platz 9 ihr Ziel, unter die ersten 10 zu schwimmen.

An den Meisterschaften nahmen etwa 700 Schwimmer teil, die ein Mindestalter von 25 Jahren aufweisen mussten. Die ältesten Wettkämpfer waren stolze 87 Jahre alt. Gute Kameradschaft und viel Spaß am fairen Wettstreit zeichnen die Senioren-Meisterschaften aus. Die gelungene und vorbildlich organisierte Siegerehrung mit Abendveranstaltung rundete die Meisterschaft ab. Nach der Ehrung der Sieger und der gemeinsam gesungenen Nationalhymne startete die Party, bevor sich die Rettungssportler und Sportlerinnen am Sonntag wieder auf ihren Heimweg machten, der sie bis nach Jever und an den Bodensee führte.