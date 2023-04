Ehrungen und Neuwahlen bei der DLRG Königheim

Königheim. Insgesamt 41 Mitglieder trafen sich zur Jahreshauptversammlung der DLRG Königheim im Vereinsheim. Vorsitzender Christian Honikel ging in seinem Bericht zunächst auf die erste „Puder Rosa Night Outdoor“ ein. Mit „Festival-Stimmung“ habe die DLRG die schwierige Corona-Zeit beendet. Die Veranstaltung sei ein voller Erfolg gewesen. Genauso das innerhalb von 20 Minuten ausgebuchte Sommerzeltlager.

Schriftführerin Sabrina Stang verwies in ihrem Bericht auf die positiv gestiegenen Mitgliederzahlen im letzten Jahr (auf nun 485 Personen). Außerdem blickte sie auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2022 zurück. Hierzu gehörten neben der „Puder Rosa Night“ und dem 14-tägigen Sommerzeltlager in Bayreuth auch der zum zweiten Mal durchgeführte „Team-Day“, an dem 30 Mitglieder teilnahmen.

Vera Lang berichtete als Leiterin Ausbildung über die große Nachfrage bei den Schwimmkursen. Da das Külsheimer Schwimmbad aufgrund der Energiekrise nach der Sommerpause nicht öffnete, musste schnelle eine Lösung her, um die Nachfrage zu decken.

Schwimmtraining fortgeführt

Dank der Stadt Lauda-Königshofen habe bereits im Oktober das Schwimmtraining im Bereich Rettungsschwimmen fortgeführt werden können. So habe man im letzten Jahr 16 Seepferdchen, 21 Schwimmabzeichen in Bronze, 19 in Silber und 16 in Gold abgenommen. Des Weiteren erfolgten im Bereich Rettungsschwimmabzeichen zehn Juniorretter, zehn DRSA in Bronze, zwei in Silber und fünf in Gold. Drei weitere Schwimmer wiederholten ihr Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in Silber.

In Summe habe die DLRG Königheim im letzten Jahr 112 Schwimmabzeichen vergeben. Im Vergleich zu 2021 (122 Abzeichen) sei die Zahl zwar leicht gesunken, stelle jedoch eine „absolut solide Leistung für einen Verein ohne eigenes Bad“ dar. Erfreuliche Ergebnisse seien zudem bei den Bezirksmeisterschaften, welche erstmals wegen der Pandemie im Freibad in Neudenau ausgetragen wurden, erzielt worden.

Auch außerhalb des Wassers kann die DLRG Königheim viel Unterstützung bieten. So etwa leistete ein Teil des Vorstands wieder 42 Stunden im mobilen Impfteam des Neckar-Odenwald-Kreises. Uwe Spielvogel (stellvertretender Leiter Einsatz/Medizin) ging außerdem darauf ein, dass 2022 insgesamt 593 Stunden an Wach- und Sanitätsdiensten und 87 Hilfsleistungen geleistet wurden. Des Weiteren nehme man regelmäßig an Übungen und Fortbildungen teil.

Jugendleiter Sören Hofmann ließ in seinem Bericht die Aktivitäten der Jugend im vergangenen Jahr Revue passieren. So bot der Jugendvorstand wieder fleißig Bastel- und Spielprogramme sowie Kinoabende, Kradfahrern und vieles mehr. Die Angebote erfuhren gute Resonanz. Kassenwart Thomas Stang verkündete einen positiven Abschluss. Die Prüfer Felix Schiltmeyer und Helmut Greß bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Bürgermeister Ludger Krug hob die Wichtigkeit der Tätigkeit der DLRG Königheim für die Gemeinde hervor und beantragte er die Entlastung des gesamten Vorstands, die einstimmig erteilt wurde. Bei anstehenden Neuwahlen wurde Lukas Spielvogel als Nachfolger von Vera Lang ins Team der drei Vorsitzenden gewählt. Er teilt sich den Posten mit Carina Stang und Christian Honikel.

Engagement gewürdigt

Weiter in den Vorstand gewählt wurden: Schriftführerin Sabrina Stang (Stellvertreterin Melissa Merkel); Kassenwart Thomas Stang (Stellvertreterin Pia Greulich); Kassenprüfer Helmut Greß und Felix Schiltmeyer; Leitung Ausbildung: Vera Lang (Stellvertreterin Magdalena Merkel); Leitung Einsatz/Medizin Stephen Faulhaber (Stellvertreter Uwe Spielvogel); Beisitzer Puder Rosa Night: Henning Hofmann; Beisitzer Frauen: Elisabeth Geier; Beisitzer Vereinsheim: Achim Hofmann; Beisitzer Homepage: Udo Waltert; Beisitzer Verwaltung: Stefan Lakeit; Beisitzer Fahrzeug und Material: Axel Honikel; Beisitzer Bademeister: Kevin Faulhaber; Beisitzer Zeltlager Raphael und Sabrina Stang.

DLRG-Bezirksleiter Uwe Spielvogel bedauerte in seinem Grußwort die hohe Zahl an Nichtschwimmern bei Vorschulkindern (25 Prozent). Hieran sei nicht zuletzt die Corona-Pandemie schuld. Die Zahl der Kinder, die Schwimmen lernen möchten, nehme jedoch nicht ab, so dass auch bei der fehlenden Infrastruktur und Wasserfläche im Kreis dieses Problem kaum aufzuholen sei. Er lobte jedoch das hohe Engagement und die guten Abschluss-Zahlen in der Ortsgruppe Königheim. Im Anschluss ehrten die drei Vorsitzenden des Vereins zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit.

Es folgten Ehrungen für zehn-, 25-, 40-, 50- und sogar 70-jährige Mitgliedschaft. Geehrt wurden:

Zehn Jahre Mitgliedschaft: Julian Berger, Tessa Fingerhut, Mats Fingerhut, Gabriela Geier, Lukas Geier, Iria Geier, Elmar Geier, Jasmin Merkel, Melissa Merkel, Martin Merkel, Patricia Merkel, Simon Rennhofer, Linda Schneider, Birgit Schreck, Dana Schreck, Lea Schreck, Thomas Bartholme, Luis Thoma, Michaela Thoma, Mona Waltert, Jette Wolpert, Annika Zegowitz, Mia Bartholme, Noah Berthold, Melanie Böhrer, Maximilian Ecuyer, Jannes Eisenhauer, Sebastian Fischer, Luis Franzwa, Valentin Gehrig, Renate Häfner, Jule Hofmann, Lea Hofmann, Maren Hofmann, Tilo Hofmann, Emelie Höfling, Elisa Honeck, Luis Kaiser, Nils Kaiser, Beatrix Kemmer, Berold Kemmer, Maren Kemmer, Simon Kemmer, Gabriele Leimbach, Theresa Lindtner, Emily Reinhart, Iris Schreck, Lea Schreck, Kai Spitzer, Nadine Spitzer, Stephan Spitzer, Jutta Stang, Hella Steffan, Frank Tobian und Carolin Weber.

25 Jahre: Vera Lang, Henning Hofmann, Luisa Stang, Tobias Achstetter, Birgit Bausback, Cornelia Gerner, Hermann Gerner, Maria Gerner, Laura Quenzer.

40 Jahre: Thomas Stang, Gabriele Bauer, Klara Geier, Volker Götzinger, Michael Haag, Matthias Hess.

50 Jahre: Ruthard Achstetter, Katharina Wolz, Andreas Faulhaber, Martin Faulhaber.

70 Jahre: Maria Kieser.

Ein Präsent als Dankeschön für ihre aktive Tätigkeit erhielten die aus dem Vorstand ausscheidenden Aktiven Axel Achstetter und Luis Thoma.