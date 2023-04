CDU-Fraktion zu Gast bei der DLRG

Königshofen. Im Vorfeld einer Sitzung besuchten die Mitglieder der CDU-Gemeinderatsfraktion die DLRG-Ortsgruppe Königshofen. Mit dem Vorsitzenden Jürgen Englert tauschten sich die politischen Vertreter über aktuelle Themen, Herausforderungen und Projekte der DLRG aus. Englert und sein Mitstreiter Armin Mühlbach stellten dabei auch das neue Schlauchboot und Einsatzfahrzeug vor.

Fraktionsvorsitzender Marco Hess betonte, wie wertvoll das vielschichtige Ehrenamt in der Stadt sei. Einen wichtigen Beitrag leiste hier auch die Blaulichtfamilie. „Deshalb war es uns sehr wichtig, bei der DLRG in Königshofen vorbeizuschauen“, so Hess. Die Arbeit, die dort geleistet werde, sei vorbildlich, so Stadtrat Ulrich Stier. Der enorme Zuwachs in den letzten Jahren auf über 600 Mitglieder spreche Bände, unterstrich Bürgermeister-Stellvertreter Norbert Groß. „Vom Schwimmunterricht für die Kleinsten bis hin zu kulturellen Aktivitäten – die DLRG ist neben der Feuerwehr eine wesentliche und wichtige Säule unserer Blaulichtfamilie“, lobte Hess das Engagement.

Die Fraktionsmitglieder sicherten zu, die DLRG-Ortsgruppe auch künftig im Blick zu haben und an einer guten Entwicklung mitzuwirken.

Im Anschluss wurden aktuelle kommunalpolitische Themen vertieft. So seien eine Starkregenanalyse und aktuelle Maßnahmen auf der Agenda des Gemeinderates, was die Fraktion im letzten Jahr schon mit einem Antrag angeregt hatte. Ebenso berichtete Stadtrat Fabian Bayer über aktuelle Entwicklungen im Nachgang des Besuches der Fraktion in Oberlauda.

Positiv sei, dass der Startschuss für den Hochzeitswald auf Heckfelder Gemarkung fällt. Die Fraktion habe viele Jahre – auch gegen Widerstände im Gemeinderat – dafür gekämpft. Künftig könne man sich zudem eine Erweiterung als Familienwald, etwa bei Geburten von Kindern, vorstellen, so Stadtrat Dominik Martin. Dank gelte insbesondere auch dem Standesbeamten Hubert Knötgen und Förster Ulrich Stier, die das Projekt unterstützt hatten. pm