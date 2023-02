Wertheimer übernehmen Betriebsführung der Kläranlage Hasloch

Wertheim/Hasloch. Am 1. März 2023 übernimmt der städtische Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wertheim (ABW) die Betriebsführung für die Kläranlage Hasloch. Diese sorgt für die Abwasserreinigung von 1400 Einwohnern sowie Gewerbebetrieben in Hasloch und auf dem Hasselberg. Am Mittwoch wurden die Verträge für die Betriebsführung von Haslochs Bürgermeister Wolfgang Haarmann sowie ABW-Betriebsleiter Helmut Wießner unterzeichnet. Mit dabei waren zudem Andreas Drescher, Geschäftsleitung Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim, und Wießners Stellvertreterin Tina Hesse.

Klärwärter geht in Rente

Haarmann betonte, ihm falle ein großer Stein vom Herzen und er sei sehr froh, dass man nun den Vertrag unterzeichnen könne. Der langjährige Klärwärter von Hasloch gehe demnächst in Rente. Die Kläranlage sei in die Jahre gekommen und große Investitionen seien nötig, erklärte er. Deshalb habe die Gemeindeverwaltung Gespräche mit den Wertheimern geführt.

Am 15. Dezember stimmte der Gemeinderat Hasloch nach Vorstellung des Konzepts für die Betriebsführung durch Wießner dieser zu. Am 13. Februar gab auch der Wertheimer Gemeinderat sein Plazet.

„Es ist heute ein glücklicher Tag, betonte der Bürgermeister. Denn es stärke die interkommunale Zusammenarbeit beider Gemeinden über die Landesgrenzen hinaus. „Ich bin mir sicher, dass die Betriebsführung nun durch einen Profi übernommen wird“, so Haarmann. Er dankte allen, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben.

Logische Folge

Helmut Wießner stellte fest, für die ABW sei die Betriebsführung in Hasloch die logische Folge. Auf bayerischer Seite habe man bereits die Betriebsführung für die Kläranlage des Abwasserzweckverbands Südspessart (Kläranlage Dorfprozelten) und die Kläranlage Kreuzwertheim übernommen. Zudem führe man außerhalb der Wertheimer Gemarkung den Betrieb der Kläranlagen Gamburg (Betriebsführung und Beteiligung) und Freudenberg. Die Entscheidung, die Betriebsführung für Hasloch zu übernehmen, sei nicht ganz leicht gefallen, auch weil die Kläranlage nicht mehr auf dem neusten Stand sei. Man sei den eigenen Beschäftigten dankbar, dass sie sich für die Übernahme bereit seien.

Keine Befristung

Der Betriebsführungsvertrag werde unbefristet geschlossen, erklärte Wießner weiter. Trotzdem sei es eine Betriebsführung auf Zeit. Denn mittelfristig werde die Kläranlage Hasloch aufgegeben und es erfolge ein Anschluss an die Kläranlage in Bestenheid über einen Düker unter dem Main. „Bis dahin versprechen wir eine ordnungsgemäße Durchführung der Betriebsführung und hoffen, dass dafür nicht allzu viel investiert werden muss.“

Das jährliche Entgelt für die Betriebsführung inklusiv aller Leistungen beträgt 64 000 Euro. Nötige Investitionen in die Kläranlage muss die Gemeinde Hasloch zusätzlich übernehmen. „Wir versuchen, mit möglichst wenig Investitionen auszukommen“, versprach Wießner.

Zum Anschluss an die Kläranlage Bestenheid erklärte Haarmann auf Nachfrage unserer Zeitung, dass ein gemeinsamer Anschluss von Hasloch und Schollbrunn an diese geplant sei. Der Gemeinderat Hasloch habe Aufträge für die nötigen Voruntersuchungen, etwa eine wasserhydraulische Analyse, erteilt. Liegen die Ergebnisse vor, gebe es weitere Gespräche mit der Gemeinde Schollbrunn.

Wießner berichtete zudem, es sei eine Erweiterung der Kläranlage Bestenheid vorgesehen. Die Planungsaufträge dafür sollen noch im ersten Halbjahr 2023 vergeben werden. 2025 soll die Erweiterung beginnen. „In diesem Zusammenhang könnten auch die Mainunterdükerung und der Anschluss erfolgen.“

Andreas Drescher berichte, auch im Bereich der Abwasserbeseitigung gebe es einen Fachkräftemangel. Man sei froh, mit dem Eigenbetrieb ABW einen schlagkräftigen Partner gewonnen zu haben, der Betriebsführung übernimmt. Weiter verwies er auf die immer höheren Vorgaben für Fachpersonal und Betrieb.

Wießner erklärte abschließend, auch die ABW stelle neue Fachkräfte ein: „Wir hatten generell Bedarf und die Kläranlage Hasloch kommt nun noch dazu.“