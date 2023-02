Wertheim/Hasloch. Am 1. März 2023 übernimmt der städtische Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wertheim (ABW) die Betriebsführung für die Kläranlage Hasloch. Diese sorgt für die Abwasserreinigung von 1400 Einwohnern sowie Gewerbebetrieben in Hasloch und auf dem Hasselberg. Am Mittwoch wurden die Verträge für die Betriebsführung von Haslochs Bürgermeister Wolfgang Haarmann sowie ABW-Betriebsleiter Helmut Wießner unterzeichnet.

